Quân sự thế giới hôm nay (27-2): Tổng thống Putin cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân

Theo đơn đặt hàng, Saab sẽ cung cấp súng bộ binh vác vai đa năng Carl-Gustaf, hệ thống phòng không tầm ngắn RBS 70 NG và radar Giraffe 1X. Saab sẽ bắt đầu giao hàng từ năm 2023 đến 2026, nhằm đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia của khách hàng. Ngoài nội dung nói trên, Saab không cung cấp thêm thông tin nào liên quan đến đơn đặt hàng và khách hàng.

* Ngày 27-2, AFP đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các thành viên NATO đã thực sự tham gia vào xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông Putin cũng cho rằng phương Tây đang có kế hoạch chia rẽ nước Nga và cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân.

Trong phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya-1 phát sóng ngày 26-2, ông Putin nói: “Họ đang gửi vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD tới Ukraine. Họ thực sự đã tham gia vào cuộc xung đột”. Trong phỏng vấn, ông cáo buộc phương Tây “có một mục tiêu duy nhất là làm tan rã Liên Xô và phần cốt lõi của nó là nước Nga. Chỉ khi làm được điều đó họ mới công nhận chúng ta là một phần của ‘cái gọi là’ gia đình của các dân tộc văn minh, nhưng chỉ là khi chúng ta tan ra thành từng mảnh nhỏ”. AP cũng đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã làm rõ lý do cho biết Nga rút khỏi hiệp ước NEW START (START mới) do cân nhắc không chỉ năng lực hạt nhân của Mỹ mà còn của cả các quốc gia NATO khác và Nga không thể phớt lờ điều này. Thế giới đang đứng trước nguy cơ xung đột hạt nhân gia tăng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc các thành viên NATO đã thực sự tham gia vào xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và cảnh báo nguy cơ xung đột hạt nhân. Ảnh: Sputnik



Trong một diễn biến khác, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh việc các quốc gia phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine làm gia tăng nguy cơ xung đột hạt nhân thế giới. Ông Medvedev khẳng định: “Tất nhiên là việc bơm thêm vũ khí sẽ còn tiếp diễn... và điều đó đang cản trở bất cứ khả năng đàm phán nào”.