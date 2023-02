Quân sự thế giới hôm nay (25-2): Mỹ thông qua 2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine

* Theo Security Week, Diễn tập tác chiến mạng quân sự có tên Defense Cyber Marvel 2 (DCM2) bắt đầu diễn ra Estonia với tổng cộng có 34 đội, 750 chuyên gia tới từ 10 nước: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Italy, Estonia, Ukraine, Ghana, Kenya và Oman.

Cuộc diễn tập kéo dài 7 ngày do Lục quân Vương quốc Anh chủ trì sẽ kiểm tra năng lực ứng phó của các đội với các tình huống an ninh mạng phức tạp trong đó có các cuộc tấn công trên không gian mạng và tấn công vào các hệ thống kiểm soát công nghiệp. Các đội tham gia thi đấu được đánh giá dựa trên tốc độ xác định các mối đe dọa an ninh mạng và khả năng ứng phó với các mối đe dọa đó.

* Triều Tiên tiếp tục bắn 4 quả tên lửa đạn đạo tầm xa về vùng biển phía Đông nước này nhằm phản ứng với hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Trong một tuần trở lại đây, Triều Tiên thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa trong khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức một cuộc tập trận mô phỏng ở Washington nhằm tăng cường ứng phó đối với các mối đe dọa hạt nhân.

KCNA cho biết 4 quả tên lửa đã bay trong gần 3 giờ đồng hồ trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông Triều Tiên. Ảnh: Getty Images

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), 4 quả tên lửa đã bay trong gần 3 giờ đồng hồ trước khi rơi xuống biển. Đường bay của 4 quả tên lửa cho thấy chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.240 dặm (1.995km). Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết thông số kỹ thuật của KCNA đưa ra có sự sai lệch so với những gì tình báo Hàn Quốc và Mỹ ghi nhận. Vì vậy, sẽ còn cần thêm thời gian để tiếp tục phân tích và làm rõ thông tin và kết quả về vụ phóng sẽ được công bố sau đó.