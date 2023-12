Quân sự thế giới hôm nay (25-12): Nga phá hủy 2 hệ thống phòng không của Ukraine

Máy bay trực thăng trinh sát, UAV và tên lửa hành trình trên biển nằm trong số những vũ khí mới được bổ sung vào kho vũ khí của hải quân Iran và “tất cả các thiết bị này đều do ngành công nghiệp quân sự Iran thiết kế và sản xuất”. Theo Reuters, tên lửa và máy bay không người lái do Iran sản xuất là những khí tài quân sự then chốt của Tehran.

Thông tin về trang bị mới của Hải quân Iran được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cho biết một máy bay không người lái của Iran dường như đã tấn công một tàu chở hóa chất treo cờ Liberia, cách cảng Veraval của Ấn Độ ở Ấn Độ Dương khoảng 200km về phía Tây Nam - một sự cố làm nổi bật căng thẳng gia tăng tại khu vực và nguy cơ mới đối với các tuyến đường biển sau khi Israel phát động cuộc chiến ở Gaza kể từ ngày 7-10. Iran bác bỏ tất cả những cáo buộc của Mỹ liên quan vấn đề này.

* PGZ sẽ cung cấp gần 300.000 viên đạn pháo 155mm cho quân đội Ba Lan

Theo Military Leak, thương vụ giữa Tập đoàn PGZ-Amunicja và Cơ quan Vũ khí nằm trong Chương trình Dự trữ Đạn dược Quốc gia Ba Lan. Đây là hợp đồng lịch sử cả về quy mô đơn hàng lẫn giá trị, gần 11 tỷ PLN (xấp xỉ 2,3 tỷ EUR).

PGZ đã giành được hợp đồng cung cấp gần 300.000 viên đạn pháo 155mm cho quân đội Ba Lan. Ảnh: Military Leak

Việc bàn giao số đạn này sẽ được thực hiện từ năm 2024 đến 2029. Theo hợp đồng, PGZ sẽ cung cấp cho quân đội Ba Lan số đạn dược lớn hơn tất cả các đơn đặt hàng nhận được từ quân đội trong 10 năm qua.

MAI HƯƠNG (Tổng hợp)