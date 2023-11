Quân sự thế giới hôm nay (24-11): Hôm nay Israel - Hamas chính thức ngừng bắn, Mỹ nâng cấp máy bay chiến đấu F-35

* Israel - Hamas chính thức ngừng bắn từ hôm nay



The Guardian dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho biết, lệnh ngừng bắn toàn diện tại dải Gaza bắt đầu từ 7 giờ 00 sáng 24-11 (giờ địa phương) và đợt đầu tiên 13 con tin người Israel sẽ được trả tự do vào lúc 16 giờ 00 cùng ngày theo thỏa thuận giữa hai bên. Danh sách tất cả các dân thường bị bắt giữ tại Gaza được trả tự do đã được nhất trí. Qatar là trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin nói trên.

Binh sĩ Israel tại một địa điểm ở phía bắc Dải Gaza. Ảnh: AFP

Trước đó, hai bên nhất trí ngừng bắn tạm thời trong 4 ngày từ ngày 23-11 để trao đổi ít nhất 50 con tin Israel bị bắt ở Gaza và khoảng 150 người Palestine đang bị giam giữ ở Israel, cũng như để tạo điều kiện cho hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tuy nhiên, thỏa thuận này cuối cùng lại tạm hoãn 1 ngày so với dự kiến.

Một điều mà dư luận quan tâm là sau khi hết hiệu lực, thỏa thuận này có được gia hạn hoặc hai bên tìm cách kiềm chế tình hình, tìm giải pháp tránh đối đầu quân sự nữa hay không. Tuy nhiên, theo The Guardian, Đại sứ Israel tại Nga Alexander Ben Zvi tuyên bố Nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục tăng cường chiến dịch tại Gaza sau khi các con tin được thả bởi họ “phải làm mọi cách để bảo đảm an toàn cho người dân của mình”.