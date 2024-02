Quân sự thế giới hôm nay (23-2): Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu cất cánh tiêm kích thế hệ 5 KAAN, Anh 'bắn xịt' tên lửa hạt nhân lần hai liên tiếp

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã xảy ra “sự cố bất thường” trong quá trình thử nghiệm nhưng cho biết “hệ thống răn đe hạt nhân của Anh vẫn an toàn, vững chắc và hiệu quả”. Giới chức quốc phòng Anh không cung cấp thêm thông tin về vấn đề này vì lý do an ninh quốc gia, tuy nhiên nguyên nhân thất bại trên được cho là do hệ thống đẩy giai đoạn đầu trên quả tên lửa đã không kích hoạt. Lỗi này xảy ra ở bộ dụng cụ thử nghiệm và vụ phóng có thể thành công nếu sử dụng đầu đạn hạt nhân thực sự.

Bất chấp vụ thử thất bại, nhà thầu quốc phòng Mỹ Lockheed Martin khẳng định tên lửa Trident 2 vẫn là một trong những hệ thống vũ khí tiên tiến và đáng tin cậy nhất trên thế giới, đã được thử nghiệm thành công với con số kỷ lục 191 lần, kể từ năm 1989. Riêng quân đội Anh đã bắn 12 tên lửa Trident 2 kể từ khi vũ khí này được đưa vào trang bị cho lực lượng hải quân vào năm 1994. Tuy nhiên, hai quả tên lửa bắn gần đây nhất đều thất bại, sau sự cố bắn hỏng vào năm 2016.

Theo Defense News, khả năng răn đe hạt nhân của Anh được cung cấp bởi một hạm đội gồm 4 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo Trident 2 do hãng Lockheed Martin sản xuất. Đầu đạn được chế tạo ở Anh. Hệ thống răn đe hạt nhân của Anh tiêu tốn khoảng 3 tỷ bảng Anh mỗi năm để vận hành - tương đương khoảng 6% tổng ngân sách quốc phòng.

MINH ANH(tổng hợp)

