Quân sự thế giới hôm nay (23-11): Nga có thể dùng pháo phản lực Tornado-S ở Ukraine, Israel và Hamas đồng ý thỏa thuận con tin

Theo TASS, Tornado-S thực chất là phiên bản hiện đại hóa sâu của tổ hợp BM-30 Smerch từ thời Liên Xô. Tornado-S có chiều dài 12,37m, chiều rộng 3,1m, và chiều cao 3,1m. Hệ thống này được trang bị 12 ống phóng sử dụng đạn tên lửa dẫn đường và không dẫn đường. Loạt đạn tấn công từ Tornado-S có sức công phá tương đương một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân chiến thuật, có thể san phẳng diện tích 12 sân bóng đá trong tích tắc.

Một trong những điểm cải tiến của Tornado-S là các công cụ điều hướng mới, bao gồm hệ thống định vị GLONASS và la bàn con quay hồi chuyển. Khoang lái của xe phóng được trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, cho phép kết nối chiến thuật với các phương tiện chiến đấu khác và nhận mệnh lệnh tác chiến của cấp trên từ sở chỉ huy. Hệ thống thông tin liên lạc có cấp độ bảo vệ cao, chống gây nhiễu hoặc đánh chặn, hiển thị và lưu trữ thông tin, điều hướng địa hình ngoại tuyến bằng bản đồ điện tử.

Mặc dù vẫn chưa rõ lý do tại sao Nga lại xem xét thay thế tên lửa đạn đạo Iskander bằng Tornado-S MLRS, nhưng các nhà phân tích quân sự suy đoán rằng quyết định như vậy có thể nhằm mục đích sử dụng tên lửa Iskander cho các mục tiêu có giá trị hơn. Điều này cũng có thể là do việc sản xuất tên lửa Iskander phụ thuộc vào các nguyên vật liệu được mua từ các nguồn phương Tây nhưng đang trở nên khó khăn do các lệnh trừng phạt.

