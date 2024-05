Quân sự thế giới hôm nay (22-5): Argentina đàm phán mua 3 tàu ngầm của Pháp và Đức

Bộ trưởng Quốc phòng Tây Ban Nha Margarita Robles thông báo dự kiến hệ thống Patriot sẽ đến trong tháng 6 tới. Ukraine hiện có một tổ hợp Patriot do Mỹ cung cấp, một tổ hợp khác do Đức cung cấp và hai bệ phóng bổ sung do Hà Lan gửi đến.

MIM-104 Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không trang bị cho Lục quân Mỹ và các đồng minh. Được phát triển bởi Raytheon và triển khai lần đầu tiên vào năm 1984, hệ thống này đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Patriot được tích hợp hệ thống radar và tên lửa đánh chặn, có khả năng phát hiện hơn 100 mục tiêu trên không và tấn công đồng thời nhiều mục tiêu. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ tầm xa đa năng, với tầm bắn dao động từ 70-160km, có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết.

Hệ thống Patriot được sử dụng ở một số quốc gia, bao gồm Đức, Hy Lạp, Israel, Nhật Bản, Jordan, Kuwait, Morocco, Hà Lan, Ba Lan, Qatar, Romania, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Ukraine, UAE và Mỹ.

* Argentina đàm phán mua 3 tàu ngầm của Pháp và Đức

Mới đây, Chánh văn phòng Nội các Argentina Nicolás Posse tiết lộ Argentina đang đàm phán với tập đoàn Naval Group của Pháp và công ty ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức để mua 3 tàu ngầm. Động thái này nhằm khôi phục khả năng chiến đấu tàu ngầm của quốc gia để duy trì sự cân bằng ở Nam Đại Tây Dương.