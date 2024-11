Quân sự thế giới hôm nay (22-11): Kalashnikov hoàn tất bàn giao súng bộ binh AK-12 mẫu 2023 cho Nga

Quân sự thế giới hôm nay (22-11) có những nội dung sau: Philippines tăng cường năng lực trên không với trực thăng S-70i Black Hawk; DAPA khởi công xây dựng cơ sở thử nghiệm hệ thống tác chiến hải quân lớn nhất Hàn Quốc; Kalashnikov hoàn tất bàn giao súng bộ binh AK-12 mẫu 2023 cho Nga. * Philippines tăng cường năng lực trên không với trực thăng S-70i Black Hawk Theo báo cáo của MaxDefense Philippines, một lô gồm 5 trực thăng chiến đấu đa dụng Sikorsky PZL Mielec S-70i Black Hawk dự kiến sẽ đến Philippines vào đầu tháng 12. Đợt giao hàng này là một phần của hợp đồng mua 32 trực thăng nhằm hiện đại hóa năng lực vận tải và hỗ trợ hàng không của Lực lượng vũ trang Philippines. Trực thăng S-70i Black Hawk của Không quân Philippines trong cuộc tập trận Pacific Airlift Rally 2023. Ảnh: US DoD

Được sản xuất bởi Sikorsky và lắp ráp tại Ba Lan, S-70i Black Hawk được biết đến với khả năng linh hoạt và độ tin cậy cao khi hoạt động trong những môi trường nhiều thách thức. Mẫu trực thăng này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ như vận chuyển binh lính, sơ tán y tế, ứng phó thảm họa và hỗ trợ hậu cần. Việc mua S-70i Black Hawk sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào các mẫu trực thăng đã cũ đồng thời tăng cường khả năng phản ứng nhanh của Không quân Philippines. S-70i Black Hawk có thể chở tối đa 13 binh lính cùng phi hành đoàn 2 người. Được trang bị 2 động cơ T700-GE-701D, trực thăng có thể đạt tốc độ bay ổn định 277km/giờ và tầm hoạt động 459km. Trực thăng được trang bị giá đỡ bên ngoài cho súng máy 12,7mm, pháo 20mm, bệ phóng tên lửa 70mm và tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire. Các hệ thống phòng thủ bao gồm bộ gây nhiễu hồng ngoại và hệ thống quản lý biện pháp đối phó cùng buồng lái kỹ thuật số tiên tiến có màn hình đa chức năng, hệ thống quản lý chuyến bay và định vị GPS/INS cũng giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống của trực thăng. * DAPA khởi công xây dựng khu thử nghiệm hệ thống tác chiến hải quân lớn nhất Hàn Quốc Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) vừa công bố tổ chức lễ khởi công xây dựng khu thử nghiệm trên bộ (LBTS) cho các hệ thống tác chiến hải quân tại Trung tâm Nghiên cứu Đại dương SOKRI ở Samcheok. Mô hình tàu khu trục KDDX của công ty đóng tàu Hàn Quốc HD Hyundai Heavy Industries. Ảnh: Hyundai Heavy Industries

Đây là khu thử nghiệm có quy mô lớn nhất Hàn Quốc, được thiết kế để thử nghiệm, đánh giá các hệ thống tác chiến trên các tàu khu trục KDDX thế hệ tiếp theo. LBTS tích hợp các cảm biến, vũ khí, hệ thống liên lạc và thiết bị dẫn đường thành một cấu trúc hoạt động thống nhất. Cơ sở Samcheok, rộng hơn 6.700m3, được thiết kế để xác thực trước và thử nghiệm các hệ thống chiến đấu trên bộ, giảm thiểu rủi ro khi triển khai trên thực địa. Cách tiếp cận này sẽ đảm bảo độ tin cậy, nâng cao hiệu suất, hợp lý hóa việc nâng cấp và khả năng tích hợp của các công nghệ phòng thủ phức tạp, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc sửa chữa, đảm bảo rằng các tàu đạt được hiệu quả chiến đấu tối ưu trong các nhiệm vụ. Bằng cách đánh giá kỹ lưỡng trong điều kiện thực tế được mô phỏng, khu thử nghiệm này cũng giúp giảm chi phí phát triển và tăng cường khả năng sẵn sàng triển khai của khí tài quân sự. LBTS dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6-2026 và đưa vào hoạt động chính thức vào năm 2027. * Kalashnikov hoàn tất chuyển giao súng bộ binh AK-12 mẫu 2023 cho Nga Theo Army Recognition, tập đoàn Kalashnikov đã hoàn tất hợp đồng sản xuất và bàn giao súng bộ binh AK-12 mẫu 2023 cho lực lượng vũ trang Nga. AK-12 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga. Ảnh: Kalashnikov

AK-12 đã trải qua nhiều lần nâng cấp. Mẫu 2023 được cải tiến dựa trên những phản hồi thực tế từ binh sĩ Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Súng đã được tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất trong điều kiện chiến đấu thực tế. So với phiên bản trước, AK-12 mẫu 2023 có nhiều thay đổi đáng kể bao gồm: bỏ chế độ bắn điểm xạ 2 phát, đơn giản hóa quy trình tháo lắp, thiết kế lại báng súng và ốp lót tay công thái học, chốt an toàn được gắn hai mặt bên của súng, thước ngắm được thiết kế lại, và bộ phận đầu nòng được gắn cố định. Phiên bản mới nhất của AK-12 dễ sử dụng trong khi vẫn duy trì độ tin cậy và tính bền bỉ đặc trưng của vũ khí Kalashnikov. Theo nhà sản xuất, AK-12 mẫu 2023 là một trong những vũ khí tự động cá nhân tiên tiến nhất hiện đang được sử dụng trong Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. AK-12 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang. Mẫu súng này nổi bật với trọng lượng nhẹ và khả năng cơ động. Súng có trọng lượng rỗng 2,9kg và 3,2kg khi nạp đạn, giúp binh lính dễ dàng cơ động, ngay cả trong những tình huống chiến đấu khó khăn. AK-12 có chiều dài tổng thể 945mm, chiều dài nòng 415mm, đảm bảo sự cân bằng tối ưu giữa độ chính xác và tính cơ động. Về mặt kỹ thuật, AK-12 có nhiều chế độ bắn khác nhau, bao gồm chế độ bắn tự động, bắn phát một, điểm xạ 2 viên và loạt 3 phát. Với tốc độ bắn 700 phát/phút ở chế độ tự động và 1.000 phát/phút ở chế độ bắn loạt 3 phát, mẫu súng trường này rất phù hợp với các tình huống tác chiến chiến thuật. AK-12 có tầm bắn hiệu quả 800m và tầm bắn tối đa 2.500m, khiến súng được liệt kê vào danh sách những loại súng bộ binh hiệu suất cao nhất trong giao tranh tầm trung và tầm xa. Sơ tốc đầu nòng đạt 900 đến 915m/giây, đảm bảo quỹ đạo ổn định và độ chính xác cao. AK-12 tương thích với nhiều loại băng đạn khác nhau, bao gồm các mẫu tiêu chuẩn từ 30 đến 60 viên, băng đạn tròn 95 viên và băng đạn từ các loại vũ khí trước đây như AK-74 hoặc RPKS-74. AK-12 được trang bị kính ngắm cơ học, với tùy chọn gắn các thiết bị quang học hiện đại, mang lại độ chính xác cao hơn cho cả hoạt động ban ngày và ban đêm. QUỲNH OANH (tổng hợp) * Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.