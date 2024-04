Quân sự thế giới hôm nay (21-4): Nga tăng cường sản xuất pháo phản lực nhiệt áp TOS-1A

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phê duyệt thương vụ bán máy bay Baster BT-67 và phụ tùng kèm theo cho Argentina. Thương vụ này nhằm mục đích nâng cao khả năng của Argentina trong các hoạt động vận chuyển hàng không, đặc biệt là cho các hoạt động ở Nam Cực trong mùa đông.

Máy bay thám hiểm Basler BT-67. Ảnh: Military Leak

BT-67 là máy bay thám hiểm do hãng Basler Turbo Conversions của Mỹ phát triển từ dòng máy bay Douglas DC-3. Phương tiện này được sử dụng vào việc vận chuyển, cứu hộ khẩn cấp, trinh sát, giám sát và nghiên cứu khoa học tại khu vực địa cực. Đặc biệt, nó có thể bay trong điều kiện nhiệt độ -50 độ C nên có thể đáp ứng điều kiện an toàn chuyến bay tại Nam cực.

Kíp điều khiển của BT-67 gồm 2 người và máy bay có thể chở tối đa 38 người. BT-67 có chiều dài 20,65m, sải cánh rộng 28,95m và cao 5,15m. Được trang bị 2 động cơ tua-bin cánh quạt Pratt & Whitney Canada PT6A-67R, mỗi động cơ tạo ra 1.281 mã lực, BT-67 có thể đạt tốc độ tối đa 528km/giờ, tốc độ hành trình 390km/giờ, tầm hoạt động 3.960km và trần bay 7.620m.

