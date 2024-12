Quân sự thế giới hôm nay (21-12): Iran trình làng tên lửa đạn đạo BM-300 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Quân sự thế giới hôm nay (21-12) có những nội dung sau: Hải quân Đức có tàu ngầm mới; Iran trình làng tên lửa đạn đạo BM-300 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024; Nhật Bản và Australia nhận tên lửa Tomahawk V thế hệ tiếp theo? * Hải quân Đức có tàu ngầm mới Mới đây, chính phủ Đức công bố, quốc gia này đã có bước tiến quyết định trong việc hiện đại hóa lực lượng hải quân với việc bổ sung 4 tàu ngầm U212CD. Đây là một phần của gói đầu tư quốc phòng trị giá 20 tỷ euro. Ảnh mô phỏng tàu ngầm U212CD trong tương lai. Ảnh: TKMS

Tàu ngầm U212CD là bản nâng cấp từ lớp Type 212A. Đây là sản phẩm hợp tác giữa Đức và Na Uy. Những tàu ngầm này kết hợp công nghệ tiên tiến, mang lại khả năng hoạt động ấn tượng. Hệ thống đẩy không phụ thuộc vào không khí dựa trên pin nhiên liệu hydro cho phép tàu kéo dài thời gian hoạt động dưới nước, giảm nhu cầu nổi lên mặt nước và tăng đáng kể khả năng tàng hình. Thiết kế ưu tiên hoạt động tĩnh cùng hệ thống giảm tiếng ồn tiên tiến và thân tàu hình thoi độc đáo giúp giảm thiểu khả năng phát hiện do tín hiệu âm thanh, khiến những tàu ngầm này trở nên cực kỳ khó bị phát hiện. Tàu ngầm U212CD được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, bao gồm ngư lôi, tên lửa hành trình và thủy lôi, cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như tác chiến chống ngầm và tấn công chính xác. Hệ thống sonar và cảm biến tiên tiến giúp tăng cường nhận thức tình huống của tàu, biến nó thành vũ khí đáng gờm trong cả vai trò phòng thủ và tấn công. Có diện tích lớn hơn so với các tàu ngầm tiền nhiệm, U212CD có phạm vi hoạt động và khả năng tải trọng lớn hơn, do đó, tàu có thể thực hiện các nhiệm vụ kéo dài ở ven biển và ngoài khơi. Những tàu ngầm này đang được đóng bởi Thyssenkrupp Marine Systems, một công ty đóng tàu hàng đầu của Đức. Các tàu ngầm đầu tiên bắt đầu được sản xuất vào tháng 9-2023 và việc bàn giao dự kiến sẽ diễn ra vào những năm giáp 2030. * Iran trình làng tên lửa đạn đạo BM-300 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024, diễn ra từ ngày 19 đến 22-12, Iran đã ra mắt tên lửa đạn đạo đất đối đất BM-300 nội địa, nhấn mạnh sự tinh vi trong công nghệ tên lửa của quốc gia này. Iran trưng bày mô hình của tên lửa đạn đạo đất đối đất BM-300 tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024. Ảnh: Army Recognition

BM-300 được thiết kế để tấn công với độ chính xác cao, nêu bật cam kết của Iran trong việc tăng cường khả năng răn đe trong khu vực, đồng thời mở ra cơ hội xuất khẩu quân sự. Hệ thống tên lửa đạn đạo này được lắp trên khung gầm xe tải 6x6, kết hợp tính cơ động và hiệu quả hoạt động. Xe tải có cabin kíp lái ở phía trước, một khoang nhỏ ở ngay phía sau, đây là nơi chứa các thiết bị cần thiết cho hoạt động kiểm soát hỏa lực. Một bệ phóng được lắp đặt ở phía sau xe, có thể mang và bắn một tên lửa BM-300. Thiết lập tích hợp này tăng cường khả năng cơ động của hệ thống, cho phép hoạt động trên nhiều địa hình khác nhau và triển khai nhanh chóng cho các nhiệm vụ chiến thuật. BM-300 là tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn một tầng được tối ưu hóa để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng như trung tâm chỉ huy, kho đạn, căn cứ quân sự và sân bay. Với tầm bắn 150-300km và sai số vòng tròn (CEP) dưới 35m, BM-300 sử dụng nhiên liệu HTPB, cho phép hoạt động hiệu quả và đáng tin cậy trong nhiều môi trường khác nhau. * Nhật Bản nhận tên lửa Tomahawk V thế hệ tiếp theo? Theo Bulgarian Military, Raytheon vừa ký một hợp đồng trị giá 401,2 triệu USD nhằm cung cấp 131 tên lửa chiến thuật Tomahawk Block V, nhấn mạnh nhu cầu liên tục về khả năng tấn công chính xác tầm xa tiên tiến. Một tên lửa Block V Tomahawk rời khỏi dây chuyền sản xuất tái chứng nhận tại cơ sở Camden, Ark. của Raytheon vào tháng 3-2021. Ảnh: Raytheon

Hợp đồng mua sắm này không chỉ làm nổi bật vai trò quan trọng của tên lửa trong kho vũ khí của quân đội Mỹ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các quốc gia đồng minh, đặc biệt là ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Raytheon sẽ hoàn thành việc giao tên lửa vào tháng 3-2028. Tomahawk Block V là phiên bản nâng cấp của tên lửa Tomahawk Block IV, có hệ thống dẫn đường được cải tiến, tầm bắn mở rộng và tải trọng mô-đun có thể thích ứng với nhiều nhiệm vụ tấn công khác nhau. Độ chính xác được cải thiện và khả năng hoạt động trong môi trường mạng khiến Tomahawk Block V trở thành vũ khí cực kỳ linh hoạt, có khả năng nhắm mục tiêu vào các mối đe dọa trên bộ và trên biển một cách chính xác. Block V được nâng cấp hệ thống dẫn đường và hệ thống liên lạc, giúp tên lửa có thể cập nhật mục tiêu ngay cả trong quá trình bay, từ đó có thể tấn công các mục tiêu di động ở tốc độ cao, tránh bị radar phát hiện. Bên cạnh đó, đầu đạn của tên lửa có thể xuyên thủng lớp giáp của tàu chiến. Tên lửa hành trình Tomahawk hiện là vũ khí tiêu chuẩn của Hải quân Mỹ và được trang bị trên gần như toàn bộ các phương tiện tàu mặt nước và tàu ngầm. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn tối đa lên tới hơn 2.400km, gấp khoảng 7 lần tầm bắn của tên lửa tầm xa ATACMS. QUỲNH OANH (tổng hợp)