Quân sự thế giới hôm nay (20-12): Ukraine sản xuất UAV AQ 400 Scythe, Mỹ khởi động “chiến dịch đặc biệt” bảo vệ Biển Đỏ

Theo Army Recognition, công ty Terminal Autonomy hiện cũng đang sản xuất các máy bay không người lái nhỏ hơn, như AQV 120 Scalpel và AQ 100 Bayonet, có tải trọng khoảng 3kg. Việc triển khai máy bay không người lái AQ 400 Scythe mang lại lợi thế đáng kể cho Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra, cũng như đánh dấu một bước tiến mới trong việc tự chủ về quân sự và công nghệ của Ukraine.

* Mỹ và đồng minh khởi động “chiến dịch đặc biệt” bảo vệ Biển Đỏ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd J. Austin III vừa tuyên bố triển khai một chiến dịch đặc biệt để bảo vệ an ninh trên Biển Đỏ.

Tàu khu trục lớp Arleigh Burke mang tên lửa dẫn đường USS Carney (DDG-64) đánh chặn tổ hợp tên lửa và máy bay không người lái của lực lượng Houthi trên Biển Đỏ ngày 19-10. Ảnh: US Navy

Tuyên bố trên được đưa ra sau các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi vào các tàu chở hàng. Điều này khiến một số công ty vận tải buộc phải yêu cầu tàu của họ tạm dừng hành trình, không đi qua eo biển Bab el-Mandeb cho đến khi tình hình được giải quyết.

Được biết, chiến dịch đặc biệt này có tên gọi “Người bảo vệ thịnh vượng” (Operation Prosperity Guardian). Đây là một sáng kiến an ninh đa quốc gia, với sự tham gia của 10 quốc gia bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Italy, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha. “Liên minh này sẽ cùng nhau giải quyết các mối lo ngại về an ninh ở phía nam Biển Đỏ và Vịnh Aden, nhằm đảm bảo tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia và tăng cường an ninh khu vực”, Bộ trưởng Austin giải thích.