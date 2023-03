Quân sự thế giới hôm nay (2-3): Ukraine đã nhận 46,6 tỷ USD viện trợ quân sự từ Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak trong lễ tiếp nhận xe tăng K2 Black Panther đặt hàng từ Hàn Quốc. Ảnh: Getty Images

* Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng với công ty khởi nghiệp (startup) Air Company về dự án sản xuất nhiên liệu cho máy bay phản lực từ khí CO 2 . Startup về nhiên liệu hàng không bền vững này nhận được hợp đồng trị giá 65 triệu USD để nghiên cứu và phát triển hệ thống chiết xuất CO 2 từ không khí và chuyển đổi nó thành ethanol, methanol và parafin.

Air Company đã nghiên cứu xong quy trình chuyển đổi CO 2 thành nhiên liệu phản lực và đã công bố sách trắng về quy trình này, tuyên bố đã loại bỏ một bước trong quy trình Fischer-Tropsch đã tồn tại gần 100 năm nay. Quy trình của Air Company gồm các bước tạo ra, thu và lưu giữ khí CO 2 từ việc lên men ngô công nghiệp, sau đó điện phân nước để tạo khí hydro và oxy. Oxy được xả vào môi trường, còn hydro được nạp vào lò phản ứng cùng khí CO 2 thu được từ ngô và một chất xúc tác khác để phản ứng hóa học xảy ra, tạo thành ethanol, methanol, nước và paraffin. Quá trình chưng cất sẽ tách riêng các thành phần này để sử dụng cho các sản phẩm khác như sản xuất rượu vodka, nước sát khuẩn tay và nhiên liệu hàng không bền vững.

Tuy nhiên, công ty còn xa mới đạt được mục tiêu là tạo phạm vi ảnh hưởng rộng lớn. Hợp đồng với Bộ Quốc phòng sẽ giúp Air Company tinh chỉnh quy trình sản xuất và xây dựng nhà máy sản xuất quy mô lớn.

* Hãng tin Yonhap đưa tin ngày 2-3 Hải quân Hàn Quốc nhận tàu hộ vệ tên lửa mới lớp Pohang có trang bị tăng cường vũ khí chống ngầm trong bối cảnh nước này đang tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm đối phó với những thách thức an ninh khu vực.