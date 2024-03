Quân sự thế giới hôm nay (19-3): Indonesia có thể “lách luật” để mua máy bay Su-35 và Su-57?

Một số nguồn tin Indonesia cho biết, truyền thông Mỹ đã từng đưa tin nếu không có các lệnh trừng phạt theo đạo luật CAATSA của Mỹ, Không quân Indonesia rất có thể đã được tăng cường tiềm lực với máy bay Su-35 và có thể là máy bay Su-57 trong tương lai. Cũng có thông tin cho rằng, kế hoạch của Indonesia mua Su-35 hoặc Su-57 vẫn có thể được thực hiện nếu quốc gia vạn đảo này tìm được cách “lách qua” các hạn chế của lệnh trừng phạt CAATSA.

Nhiều quốc gia gặp khó khi tìm cách mua máy bay chiến đấu Su-35, Su-57 của Nga do đạo luật CAATSA của Mỹ. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, tháng 3-2020, Bloomberg trích một nguồn tin ẩn danh của Mỹ cho biết Washington đã thuyết phục Jakarta hủy bỏ thương vụ mua Su-35 với Nga do hoạt động mua sắm này “rơi vào tầm ngắm” của đạo luật CAATSA. Sau một thời gian kín tiếng, Bộ Quốc phòng Indonesia sau đó đã lên tiếng thông báo hủy bỏ hợp đồng Su-35 với Nga do đạo luật CAATSA và chọn mua F-15 EX của Mỹ và Rafale của Pháp.

Bộ Quốc phòng Indonesia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu của Không quân Indonesia. Bulgarian Military trích thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Indonesia như sau: “Hiện tại, nhiều máy bay của Không quân, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-5 Tiger, đang sắp hết thời gian sử dụng. Nỗ lực thay thế F-5 Tiger bằng Su-35 hiện đang gặp khó do các lệnh trừng phạt theo đạo luật CAATSA của Mỹ”.

CAATSA là luật liên bang Mỹ ban hành năm 2017 dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, dù đã phê chuẩn thực hiện luật này, chính ông Trump cũng từng đưa ra một thông báo cho biết luật CAATSA là chưa đầy đủ và còn thiếu sót. Theo kênh YouTube Lycma Mil-Tech, trong quá trình vội vàng thông qua luật CAATSA, Quốc hội Mỹ đã đưa vào một số điều khoản có khả năng vi hiến. Tuy nhiên, cơ hội để Indonesia “lách qua” được luật này là khá nhỏ.

HỮU DƯƠNG (tổng hợp)