Quân sự thế giới hôm nay (18-2): Tàu khu trục Mỹ phóng thành công tên lửa SM-3 Block IIA

Hải quân Hoàng gia Malaysia và Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản vừa tiến hành diễn tập PASSEX ở eo biển Malacca.

Khinh hạm lớp Lekiu của Malaysia KD Jebat và tàu khu trục lớp Takanami JS Sazanami của Nhật Bản. Ảnh: Malaysian MoD

PASSEX, viết tắt của “passing exercise”, là một hình thức diễn tập, trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi, liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết.

Cuộc tập trận có sự tham gia của khinh hạm mang tên lửa dẫn đường KD Jebat của Malaysia và tàu khu trục lớp Takanami của Nhật Bản, nhằm tăng cường khả năng tương tác và củng cố mối quan hệ chiến lược giữa Malaysia và Nhật Bản.

Quan hệ phòng thủ hải quân giữa Malaysia và Nhật Bản phát triển đáng kể trong những năm qua, phản ánh mối quan hệ đối tác an ninh ngày càng sâu sắc trong bối cảnh có nhiều thách thức hàng hải trong khu vực.

Điểm then chốt trong mối quan hệ này được đánh dấu bằng việc nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện, được công bố trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Việc tăng cường quan hệ này nhấn mạnh cam kết chung về hỗ trợ an ninh, bao gồm khoản viện trợ 2,8 triệu USD từ Nhật Bản nhằm tăng cường an ninh hàng hải của Malaysia.

