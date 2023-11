Quân sự thế giới hôm nay (17-11): Mỹ tăng tuổi thọ động cơ “pháo đài bay” B-52, Israel không giới hạn hàng viện trợ vào Gaza

* UAE muốn mua trực thăng Hàn Quốc

Defense News cho biết, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đang đàm phán mua một phi đội trực thăng KUH-1E với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI). Nguyên mẫu của máy bay này cũng được trưng bày tại Triển lãm hàng không quốc tế Dubai Airshow 2023 đang diễn ra đến hết ngày 17-11.

Trực thăng KUH-1E được trưng bày tại triển lãm Dubai Airshow 2023. Ảnh: Tango Six

Tuy không tiết lộ số lượng mong muốn nhưng theo một đại diện của Bộ Quốc phòng UAE, nước này kỳ vọng đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay, nhằm tăng cường năng lực hàng hải cho quân đội nước này. Việc thẩm định sản phẩm sẽ được tiến hành toàn diện để bảo đảm quyết định đặt bút ký hợp đồng là chuẩn xác.

Hiện lực lượng không quân của quân đội UAE sở hữu khá nhiều chủng loại trực thăng đến từ nhiều hãng khác nhau, bao gồm CH-47, Bell 214, Bell 412, AS 350, AS 550, AS 565, Puma, Super Puma, AS 365.