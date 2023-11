Quân sự thế giới hôm nay (17-11): Israel không giới hạn hàng viện trợ vào Gaza; Mỹ tăng tuổi thọ động cơ pháo đài bay B-52

Hiện lực lượng không quân của quân đội UAE sở hữu khá nhiều chủng loại trực thăng đến từ nhiều hãng khác nhau, bao gồm CH-47, Bell 214, Bell 412, AS 350, AS 550, AS 565, Puma, Super Puma, AS 365.

KUH-1E là phiên bản xuất khẩu của trực thăng KUH-1 Surion do KAI, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) và Viện Nghiên cứu Không gian vũ trụ Hàn Quốc (KARI) hợp tác phát triển. Đây là một trực thăng đa nhiệm có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công, hỗ trợ hỏa lực, tìm kiếm cứu nạn, thông tin liên lạc, sơ tán y tế và tuần tra trên không lẫn trên biển trong một khu vực nhất định. Máy bay có thể chở theo 1 phi công, 1 trợ lái và 16 người.

Trang thiết bị điện tử trên KUH-1E cũng rất hiện đại, gồm hệ thống điện tử hàng không Garmin G3000, hệ thống cảnh báo va chạm máy bay TACS II, radar thời tiết 3D ở phía mũi. Ngoài ra, các tính năng kỹ-chiến thuật khác gồm tốc độ bay tối đa 290km/giờ, trần bay 4,6km, tải trọng 3,7 tấn, tầm hoạt động gần 800km...

Clip giới thiệu trực thăng KUH-1 Surion. Nguồn: Korea Aero

Do phía UAE đang tìm kiếm một biến thể thuần hàng hải, nên theo Defense News, nhà sản xuất KUH-1E có thể thay thế một số vị trí vũ khí bằng các hệ thống radar và cảm biến.

MINH ANH (tổng hợp)

