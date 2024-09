Quân sự thế giới hôm nay (16-9): Máy bay chiến đấu MiG-31BM tham gia diễn tập Ocean-2024

Quân sự thế giới hôm nay (16-9) có những nội dung sau: Anduril ra mắt dòng tên lửa hành trình Barracuda-M, xe tăng hạng nhẹ Zorawar mới của Ấn Độ, máy bay chiến đấu MiG-31BM tham gia diễn tập Ocean-2024. * Anduril ra mắt dòng tên lửa hành trình Barracuda-M Anduril Industries, tập đoàn công nghệ quốc phòng của Mỹ chuyên về các hệ thống tự động, cho biết đang phát triển tên lửa hành trình Barracuda-100M, Barracuda-250M và Barracuda-500M trên nền tảng các phương tiện bay tự hành (AAV) Barracuda-100, Barracuda-250 và Barracuda-500. Với phạm vi hoạt động hơn 80km, tải trọng hơn 45kg, Barracuda-500 có thể được phóng từ trên không với số lượng lớn để mang lại nhiều hiệu ứng khác nhau cho các nhiệm vụ tầm xa. Ảnh: Anduril) Dòng AAV Barracuda mang đến sự linh hoạt trong tác chiến. Các biến thể Barracuda có thể được sử dụng bởi nhiều nền tảng trên không, trên bộ hoặc trên biển để hỗ trợ thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các tên lửa này tương thích với các khoang vũ khí bên trong của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, giá treo vũ khí bên ngoài của máy bay chiến đấu và trực thăng thế hệ thứ 4, bệ phóng MFOM, ống phóng, và tàu mặt nước, đem lại cho chỉ huy chiến trường các tùy chọn sử dụng linh hoạt. Tên lửa Barracuda-500 có phạm vi hoạt động hơn 800km, tải trọng hơn 45kg, thời gian bay hơn 120 phút. Tốc độ nhanh, khả năng cơ động cao và phạm vi hoạt động mở rộng của nó có được là do tên lửa được trang bị động cơ phản lực tuabin của Barracuda. Một tên lửa Barracuda tiết kiệm hơn 50% thời gian sản xuất, 95% công cụ sản xuất và 50% bộ phận so với các giải pháp cạnh tranh trên thị trường hiện nay. Do đó, dòng AAV Barracuda rẻ hơn các giải pháp khác trung bình khoảng 30%. * BAE Systems trình làng xe chiến đấu mặt đất không người lái ATLAS CCV Xe chiến đấu mặt đất không người lái ATLAS CCV được trang bị súng máy M242 Bushmaster 25mm. Xe chiến đấu mặt đất không người lái ATLAS CCV. Ảnh: en.defence-us.com Tại triển lãm Land Forces 2024 ở Melbourne, Úc, BAE Systems đã giới thiệu dòng xe mới này và cho biết xe tiết kiệm chi phí, mô-đun. Xe được định vị là "người hỗ trợ chiến đấu" (tương tự như máy bay không người lái Loyal Wingman, phải thực hiện nhiệm vụ cùng máy bay chiến đấu có người lái). Theo BAE Systems, ATLAS CCV là sự hỗ trợ hữu ích cho các nền tảng có người lái hiện có, đặc biệt là xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Xe có khả năng tránh chướng ngại vật, xây dựng lộ trình, đưa ra quyết định chiến thuật một cách độc lập. Để làm được điều này, một số cảm biến đã được tích hợp vào xe, giúp xe nhận thức tình huống, đồng thời đảm bảo giao tiếp với các nền tảng khác, cả không người lái và có người lái. Hỏa lực vẫn do người điều khiển phương tiện kiểm soát. Phương tiện có thể nhận dạng mục tiêu, nhưng người điều khiển sẽ đưa ra quyết định tiêu diệt mục tiêu khi đã xác định. Xe có thể được trang bị cối 120mm. Tại triển lãm, phiên bản xe được trang bị hệ thống tháp pháo tự động Vantage với pháo M242 Bushmaster 25mm. Đây là giải pháp tối ưu, có tính đến hiệu quả đối với xe bọc thép hạng nhẹ và xe tăng. Xe có hệ thống nạp đạn kép, có thể "chuyển đổi" giữa các loại đạn khác nhau, hộp đạn 260 viên. Nặng 11 tấn, xe có thể được vận chuyển bằng container, máy bay và tàu đổ bộ. * Máy bay chiến đấu MiG-31BM tham gia diễn tập Ocean-2024 Máy bay chiến đấu MiG-31BM của Nga đã thực hành nhiệm vụ đánh chặn, sử dụng tên lửa không đối không tầm xa nhằm vào mục tiêu giả định của đối phương tại cuộc tập trận Ocean-2024 diễn ra từ ngày 10 đến 16-9. MiG-31 là một trong những máy bay chiến đấu nhanh nhất trên thế giới, có thể đạt vận tốc Mach 2.83 (khoảng 3497km/h). Các hệ thống radar tiên tiến của nó, như Zaslon-M, có thể phát hiện và tấn công nhiều mục tiêu, bao gồm tên lửa hành trình bay thấp và máy bay. Khả năng mang tên lửa không đối không tầm xa của MiG-31, như R-33 và R-37, cho phép nó đánh chặn các mục tiêu có giá trị cao ở khoảng cách xa, giúp củng cố chiến lược phòng không đa tầng của Nga. MiG-31BM có thể đạt vận tốc Mach 2.83. Ảnh: MWM Theo Bulgarian Military, Ocean-2024 là một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Lực lượng vũ trang Nga trong những năm gần đây. Hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm, tàu hỗ trợ, hơn 120 máy bay và khoảng 90.000 quân nhân tham gia cuộc tập trận tại nhiều vùng biển khác nhau, gồm Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Baltic và Biển Caspi. Tại cuộc tập trận, các hệ thống vũ khí có độ chính xác cao như tên lửa Kalibr và Oniks cũng được đưa vào thử nghiệm nghiêm ngặt. Các hệ thống phòng thủ bờ biển và phòng thủ hải quân, như các tổ hợp tên lửa Bastion, cũng được bố trí tại các địa điểm chiến lược. MAI HƯƠNG (tổng hợp)