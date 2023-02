Quân sự thế giới hôm nay (13-2): Khai mạc Triển lãm hàng không Ấn Độ 2023

* Pakistan và Mỹ tổ chức đối thoại quốc phòng bàn thảo các vấn đề tăng cường quan hệ an ninh. Đối thoại dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 13 đến 16-2. Đây là vòng đối thoại thứ 2 trong khuôn khổ Đối thoại quốc phòng cấp trung Pakistan-Mỹ. Trước đó, vòng 1 đã được tổ chức tại Pakistan vào tháng 1-2021. Phái đoàn Pakistan, do Tổng Tham mưu trưởng Trung tướng Gen Mohammed Saeed dẫn đầu, sẽ cùng phía Mỹ “thảo luận các vấn đề về hợp tác quốc phòng và an ninh song phương” tại Lầu Năm Góc.

Theo TelegraphIndia, trong một phỏng vấn báo chí gần đây, Cố vấn cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ Islamabad trong cuộc chiến chống khủng bố trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở Pakistan. Quan hệ song phương giữa Pakistan và Mỹ trong thời gian gần đây cũng có nhiều tiến triển, đặc biệt là trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng.

* Theo France 24, ngày 13-2 Israel không kích căn cứ của Hamas ở Gaza nhằm trả đũa cho vụ việc một quả tên lửa bắn đi từ khu vực Palestine đã rơi trong khu vực do Israel quản lý vào cuối tuần qua. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bất ổn vẫn diễn ra ở Bờ Tây. Tổ chức nhân đạo Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine cho biết đã có một người thiệt mạng trong đợt không kích vào rạng sáng 13-2 ở Nablus, khu vực Bờ Tây. Đây là nơi liên tục xảy ra bạo lực trong một năm qua. Israel không bình luận về thông tin này nhưng cho biết quân đội đã tấn công “một khu phức hợp dưới lòng đất chứa nguyên liệu thô sử dụng để chế tạo tên lửa” ở Gaza của Hamas.