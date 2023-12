Quân sự thế giới hôm nay (13-12): Su-35 chế áp phòng không hiệu quả, Đức mua 1.280 tên lửa Iris-T

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh bạo lực đang gia tăng trong những tháng gần đây trước thềm cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 2 tới. Số liệu từ Viện Xung đột và An ninh Pakistan cho thấy, trong nửa đầu năm nay, số lượng các cuộc tấn công khủng bố tại quốc gia này đã tăng 80% và các cuộc tấn công khủng bố đều do Taliban chỉ đạo hoặc do Taliban truyền cảm hứng khủng bố cho phiến quân. Lực lượng Taliban tại Afghanistan phủ nhận mọi liên quan và nói rằng nước này không chứa chấp phiến quân Pakistan.

* Su-35 chế áp phòng không hiệu quả, phá hủy trạm radar của Ukraine

Ngày 12-12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một máy bay chiến đấu Su-35 đã được triển khai phá hủy thành công một trạm radar của Ukraine gần khu vực chiến sự Kupyansk. Thông báo cho biết, Su-35 đã sử dụng cảm biến để phát hiện mục tiêu và phi công đã phóng tên lửa dẫn đường tiêu diệt mục tiêu này.

Lực lượng Không quân Nga hiện đang tiếp tục mở rộng phi đội Su-35 với tốc độ sản xuất 16 máy bay mỗi năm. Ưu thế vượt trội của máy bay chiến đấu Su-35 đã được chứng minh qua việc một phi đội đã được triển khai hộ tống Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến thăm tới Abu Dhabi và Riyadh ngày 6-12.