Quân sự thế giới hôm nay (13-1): Vì sao Mỹ mất kiểm soát nhiều vũ khí gửi cho Ukraine?

Theo các thông tin ít ỏi được tiết lộ, UAV Shahed-238 có thể mang đầu đạn tương tự như đầu đạn được lắp trên Shahed-136 nhưng có tốc độ nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Không quân Qatar và Pakistan chụp ảnh trước khi tham gia cuộc tập trận Zilzal-II. Ảnh: Eurasian Times

Mục đích của hai bên là nhằm đưa ra hình ảnh phản chiếu của kịch bản tác chiến trên không đích thực. Ngoài ra cuộc tập trận còn nhằm giám sát mức độ sẵn sàng chiến đấu của cả hai lực lượng không quân trong điều kiện sát thực tế.

Đáng chú ý, cuộc tập trận này cũng được cho là lần đầu tiên Không quân Pakistan đưa tiêm kích J-10CE ra nước ngoài, kể từ khi phi đội J-10CE đầu tiên chính thức được biên chế trong lực lượng này từ tháng 3-2022. Tuy nhiên, số lượng máy bay J-10CE được triển khai trong cuộc tập trận trên hiện vẫn còn là một bí mật.

Không quân Pakistan nhấn mạnh việc triển khai thành công và tham gia cuộc tập trận quốc tế của tiêm kích J-10CE trong một khoảng thời gian ngắn là thành tựu nổi bật, củng cố cam kết mạnh mẽ của Pakistan trong việc duy trì một lực lượng hùng mạnh, có năng lực giải quyết các thách thức mới nổi và bảo vệ hiệu quả không phận.

Nhằm nâng cao năng lực tác chiến của không quân, Pakistan đã lựa chọn dòng tiêm kích J-10 do Trung Quốc sản xuất. Đây là máy bay chiến đấu hạng trung, có tính năng mạnh mẽ và vượt trội hơn so với JF-17 - một tiêm kích hạng nhẹ do Trung Quốc và Pakistan cùng phát triển và hiện đang được không quân Pakistan sử dụng. Theo không quân Pakistan, J-10 được trang bị radar quét mảng pha điện tử chủ động và tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn hiện đại.

