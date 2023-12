Quân sự thế giới hôm nay (12-12): Mỹ tiếp tục phóng tàu thử nghiệm không gian X-37B, Nga lắp mái che cho giao thông hào

Những mái che này cho phép lực lượng bộ binh Nga đảm bảo bí mật khi di chuyển trong giao thông hào và cũng bằng cách đó, lực lượng Nga cũng có thể được bảo đảm an toàn do lớp mái che sẽ ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bằng UAV. Trên thực tế, đây là một lớp bảo vệ chiến thuật, giúp tăng cường an toàn cho binh sĩ cũng như khí tài, hỏa lực bộ binh trong di chuyển và tác chiến.

Hình ảnh giao thông hào được lực lượng Nga lắp mái che. Ảnh: Bulgarian Military

Theo Bulgarian Military, phân tích hình ảnh cho thấy các công trình mái che này gồm những khung kim loại lắp ráp nhanh và chắc chắn, có cấu trúc tương tự khung nhà chứa máy bay. Vật liệu làm tấm che giữa các khung sắt là ván gỗ cắt theo kích thước sẵn có hoặc các tấm thép lấy từ xe tăng, xe bọc thép đã bị hư hại trong tác chiến.

Trước đó, hồi đầu năm 2023, vệ tinh Sentinel-2 đã chụp được những bức ảnh của một giao thông hào khổng lồ do lực lượng Nga đào ở khu vực Zaporizhia, dài tới 70km. Ở thời điểm đó, người ta còn chưa biết giao thông hào này chỉ phục vụ mục đích di chuyển của binh sĩ hay còn dùng vào mục đích khác. Hiện nay, với sự xuất hiện của các mái che như trong các tấm hình Ukraine mới chụp thì việc do thám các hoạt động bên dưới những giao thông hào như thế này là hoàn toàn bất khả thi.