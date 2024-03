Quân sự thế giới hôm nay (11-3): Ukraine gia cố xe tăng Challenger 2, Mỹ trang bị máy bay do AI điều khiển

Theo Daily Star, các máy bay chiến đấu không người lái sẽ được điều khiển an toàn từ mặt đất và có thể thực hiện những động tác nguy hiểm hơn máy bay có người lái.

Không quân Mỹ đang muốn bổ sung 1.000 máy bay chiến đấu do AI điều khiển vào kho vũ khí của mình. Năm nhà thầu bao gồm Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics và Anduril Industries đang cạnh tranh để giành được hợp đồng trị giá tới 6 tỷ USD này. Tên của nhà thầu chiến thắng sẽ được Lầu Năm Góc công bố vào mùa hè năm nay.

* Không quân Mỹ sẽ trang bị 1.000 máy bay do AI điều khiển?

Chi phí của mỗi chiếc máy bay không người lái được ước tính vào khoảng 10 đến 20 triệu USD, chỉ bằng 1/10 so với 1 chiếc F-35 có người lái mới và rẻ hơn rất nhiều so với máy bay ném bom B-21 trị giá 750 triệu USD. Thêm vào đó, những máy bay do AI điều khiển nhỏ gọn hơn và dễ điều khiển hơn.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall cho biết, máy bay không người lái cung cấp rất nhiều thứ mà các máy bay chiến đấu có người lái không được thiết kế để làm. Phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Reagan, vị quan chức quân sự này đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc sử dụng AI trong phòng thủ quân sự. Ông giải thích: “AI sẽ có thể làm những việc phức tạp hơn, chính xác hơn và nhanh hơn nhiều so với con người”.

* Tàu quân sự Mỹ tới Gaza để xây dựng cảng

Tàu General Frank S Besson đã rời căn cứ quân sự ở bang Virginia và đang tiến về Trung Đông, mang theo thiết bị để xây dựng một bến cảng nối ngoài khơi Gaza để thuận cho việc vận chuyển hàng viện trợ vào Gaza bằng đường biển.

Tàu General Frank S Besson khởi hành từ một căn cứ quân sự ở bang Virginia. Ảnh: Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ

RNZ dẫn tin từ Lầu Năm Góc cho biết việc xây dựng cảng có thể mất tới 60 ngày với sự hỗ trợ của 1.000 quân. Không ai trong số này sẽ lên bờ.

Cuộc xung đột Israel - Hamas đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng. Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng ít nhất 576.000 người trên khắp dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức độ thảm khốc.

MAI HƯƠNG (tổng hợp)