Quân sự thế giới hôm nay (11-10): Nga mở nhà máy quân sự tại Senegal

Quân sự thế giới hôm nay (11-10) có những nội dung sau: Nga mở nhà máy quân sự tại Senegal; xe bọc thép chiến thuật mới của Ukraine có gì chú ý? Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng UAV Roadrunner “chuyên trị UAV”. * Nga mở nhà máy quân sự tại Senegal Theo Bulgarian Military, Nga đang đẩy mạnh sự hiện diện của mình trong lĩnh vực sản xuất quốc phòng tại Senegal, vốn được đề cập trong cuộc họp báo gần đây tại Moscow giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Senegal Aïssata Tall Sall. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan đến hợp tác quốc phòng Nga-Senegal, KamAZ, công ty hàng đầu về xe quân sự hạng nặng của Nga, sẽ mở một nhà máy lưỡng dụng sản xuất cả xe dân sự và quân sự, trong đó bao gồm dòng chống mìn và chống phục kích (MRAP). Xe bọc thép MRAP Typhoon 4x4 của Nga. Ảnh: Vitaly Kuzmin Đáng chú ý, việc Senegal tự sản xuất xe quân sự và xe MRAP trong nước dưới sự cấp phép của Nga sẽ tăng cường sự độc lập của nước này trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu đối với các loại xe thiết yếu này. Trên quy mô rộng hơn, nhà máy của KamAZ ở Senegal sẽ củng cố mối quan hệ kinh tế giữa Nga và các quốc gia châu Phi, định vị Senegal là một trung tâm quan trọng cho sản xuất xe quân sự và xe chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu trong khu vực. Lâu nay, Senegal nổi bật là thị trường xuất khẩu quan trọng của KamAZ, với 167 xe mới được giao đến quốc gia này trong năm nay, chủ yếu là xe đầu kéo KamAZ-5460 nhằm vận chuyển container từ cảng Dakar nhộn nhịp. * Xe bọc thép chiến thuật mới của Ukraine có gì chú ý? Army Recognition đưa tin, Lữ đoàn pháo binh độc lập số 40 là đơn vị đầu tiên của quân đội Ukraine nhận và triển khai xe bọc thép chiến thuật hạng nhẹ Djura do hãng NPO Praktika của nước này phát triển, sản xuất. Thực chất, xe Djura sử dụng khung gầm của xe Toyota Land Cruiser 70. Trên xe có lắp một khoang bọc thép được thiết kế tương đương chuẩn STANAG 4569 cấp 1 của NATO, giúp bảo vệ binh sĩ khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh đạn, đồng thời có thể lắp thêm súng máy 7,62mm. Hệ thống treo và phanh của xe cũng được gia cố lại. Xe bọc thép chiến thuật hạng nhẹ Djura của Ukraine. Ảnh: Army Recognition

Theo hình ảnh và thông số cơ bản được công bố, xe Djura khá nhỏ gọn và có trọng lượng tương đối nhẹ, khoảng 5,7 tấn khi đầy tải, nên dễ dàng vượt mọi địa hình. Nhà sản xuất không đưa ra tốc độ cơ động của xe, song lại công bố động cơ diesel 200 mã lực với mô-men xoắn 430Nm. Xe có lựa chọn giữa hộp số tự động, bán tự động hoặc số sàn. Một trong những ưu điểm của xe Djura là tính linh hoạt khi có thể vận chuyển các nhóm nhỏ binh lính và các vật tư thiết yếu đến các vị trí chiến lược. Khoang sau có thể chứa đạn dược hoặc thiết bị, khí tài, cung cấp hỗ trợ thiết thực cho các hoạt động cấp chiến thuật. Được biết, xe Djura có thể được sản xuất theo nhiều cấu hình khác nhau nhằm các mục đích như trinh sát, tuần tra, hậu cần, sơ tán binh sĩ bị thương... * Bộ Quốc phòng Mỹ đặt hàng UAV Roadrunner “chuyên trị UAV” Theo Defense News, Bộ Quốc phòng Mỹ đã trao cho công ty Anduril Industries một hợp đồng trị giá 250 triệu USD nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV). Việc giao hàng sẽ bắt đầu trong năm nay và tiếp tục đến hết năm sau. Đáng chú ý, trong số các sản phẩm được Anduril Industries cung cấp sẽ bao gồm UAV Roadrunner có thiết kế và khả năng vận hành “độc lạ”. Hãng không tiết lộ các sản phẩm dự kiến được cho quân chủng nào trong quân đội Mỹ, song cho biết hợp đồng trên sẽ phục vụ nhiều đơn vị quân đội tại “các khu vực ưu tiên nơi lực lượng Mỹ phải đối mặt với các mối đe dọa đáng kể”. UAV Roadrunner của hãng Anduril Industries. Ảnh: Maginative Roadrunner là một mẫu UAV tự động chạy bằng mô-đun kép, sử dụng động cơ phản lực với hiệu suất vượt trội và chi phí thấp. Khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng giúp phương tiện nhanh chóng phóng đi và có thể quay trở lại căn cứ nếu nó “tấn công hụt” mục tiêu hoặc nhiệm vụ bị hủy bỏ để tiếp nhiên liệu và tái sử dụng ngay lập tức. Trong khi đó, biến thể Roadrunner-M là một mẫu UAV đánh chặn mang theo chất nổ mạnh. Dòng Roadrunner có thể di chuyển với vận tốc cận âm khoảng 1.225km/giờ, được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Tương tự như các phương pháp tiếp cận truyền thống để đánh chặn những mối đe dọa trên không, Roadrunner có thể tự động cất cánh, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu ở xa ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm. Theo công bố của nhà sản xuất (chưa có chi tiết cụ thể), so với các mẫu phương tiện tương tự trên thị trường, Roadrunner có thời gian phóng và cất cánh nhanh hơn, tải trọng đầu đạn gấp 3 lần, và tầm bắn hiệu quả một chiều gấp 10 lần. MINH ANH(tổng hợp)