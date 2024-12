Quân sự thế giới hôm nay (10-12): Hải quân Nga hiện đại hóa tàu đổ bộ Ivan Gren

Quân sự thế giới hôm nay (10-12) có những nội dung sau: Hải quân Nga hiện đại hóa tàu đổ bộ Ivan Gren; Bỉ cân nhắc trang bị vũ khí cho UAV SkyGuardian; Trực thăng Eurofighter lần đầu bắn thành công tên lửa Meteor. * Hải quân Nga hiện đại hóa tàu đổ bộ Ivan Gren Hải quân Nga mới đây vừa công bố kế hoạch hiện đại hóa tàu đổ bộ lớp Ivan Gren thông qua việc giới thiệu Dự án 117113 Cayman mới. Dự án 117113 Cayman mới sẽ mang lại khả năng vận chuyển cùng hệ thống phòng thủ được cải thiện, thiết kế mô-đun và khả năng tương thích cao hơn với UAV và trực thăng so với các tàu đổ bộ Ivan Gren trước đó. Ảnh: USC

Biến thể này do Cục Thiết kế Nevskoye thuộc Công ty Đóng tàu Thống nhất (USC) của Nga phát triển và đã được ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024 ở Kronstadt. Dự án 117113 Cayman nhằm mục đích nâng cao khả năng đổ bộ quân, vận chuyển xe chiến đấu và vận chuyển hàng hóa của Hải quân Nga. Việc hiện đại hóa tàu đổ bộ lớp Ivan Gren theo Dự án 117113 Cayman bao gồm các cập nhật để tăng khả năng vận chuyển và phòng thủ; cải thiện khả năng tương thích với UAV và trực thăng và kết hợp các tính năng thiết kế mô-đun. Tàu được trang bị các hệ thống chống UAV, các mối đe dọa trên không và trên biển. Vũ khí được trang bị trên tàu bao gồm súng AK-630M-2 và súng máy hạng nặng, đảm bảo phạm vi bao phủ toàn diện. Cách bố trí bè cứu sinh, thuyền và hệ thống AK-630M-2 "Duet" giúp cải thiện hiệu quả nhắm mục tiêu chống lại các phương tiện bay và phương tiện mặt nước không người lái (USV). Lớp tàu đổ bộ Dự án 117113 Cayman có chiều dài 150m, rộng 19,5m và có độ mớn nước 4,5m. Tàu có lượng giãn nước 8.000 tấn, có thể đạt tốc độ tối đa 33,3km/giờ và có khả năng hoạt động độc lập trong 30 ngày. Tàu có sức chứa thủy thủ đoàn 120 người và có thể vận chuyển 400 lính thủy đánh bộ, 40 xe bọc thép cùng nhiều loại trực thăng hoặc UAV khác. * Bỉ cân nhắc trang bị vũ khí cho UAV SkyGuardian Theo Army Recognition, Bỉ dự kiến sẽ phê duyệt việc trang bị vũ khí cho máy bay không người lái (UAV) MQ-9B SkyGuardian do Mỹ sản xuất. Máy bay không người lái SkyGuardian. Ảnh: GA-ASI

UAV SkyGuardian được Bỉ mua từ năm 2018 với tổng chi phí là 160 triệu euro, cho đến nay vẫn chỉ giới hạn ở các nhiệm vụ trinh sát và giám sát. Việc trang bị vũ khí cho nền tảng này để sử dụng cho mục đích tấn công có thể thay đổi đáng kể bối cảnh chiến lược của đất nước. Ngoài ra, việc hiện đại hóa năng lực quân sự của Bỉ sẽ phù hợp với các đồng minh NATO, tăng cường khả năng tương tác trong các hoạt động chung. UAV MQ-9B SkyGuardian do General Atomics phát triển là bản nâng cấp của UAV tiền nhiệm MQ-9A Reaper vốn đã rất nổi tiếng. Về mặt kỹ thuật, MQ-9B có thời gian bay lên tới 40 giờ, sải cánh rộng 24m, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và mang tải trọng tối đa 2,1 tấn. SkyGuardian được trang bị radar đa chế độ Lynx, cảm biến quang điện và hồng ngoại tiên tiến, cùng hệ thống “phát hiện-tránh”. Với tốc độ tối đa 388,9km/giờ và phạm vi hoạt động hơn 11.112km, UAV này có thể phù hợp cho cả nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo và hoạt động tấn công. Việc trang bị vũ khí cho máy bay không người lái SkyGuardian có thể mang lại những lợi ích chiến lược đáng kể trong khi vẫn đặt ra những thách thức về mặt đạo đức và pháp lý. Quyết định cuối cùng cần cân bằng các yếu tố này để đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc cơ bản và cam kết quốc tế của Bỉ. * Trực thăng Eurofighter lần đầu bắn thành công tên lửa Meteor Không quân Đức vừa tiến hành thành công cuộc thử nghiệm bắn đạn thật đầu tiên đối với tên lửa không đối không tầm xa Meteor từ trực thăng chiến đấu Eurofighter. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Đức. Meteor là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn dẫn đường bằng radar chủ động. Ảnh: Bundeswehr

Cuộc thử nghiệm được tiến hành trên Đại Tây Dương. Meteor là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn (BVRAAM), được trang bị đầu dò radar tiên tiến và cảm biến tiệm cận, cho phép tên lửa tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn của phi công. Khả năng này tăng cường đáng kể hiệu quả chiến đấu và khả năng sống sót của Eurofighter, cho phép vô hiệu hóa các mối đe dọa trước khi chúng xâm nhập vào không phận hoạt động của máy bay. Tên lửa này có trọng lượng 180kg, dài 3,67m và có tầm bắn lên tới 200km. Sự phát triển này không chỉ giới hạn ở Đức. Các quốc gia châu Âu khác, bao gồm Anh, Italy và Tây Ban Nha, cũng đã sử dụng Meteor trên các đội bay Eurofighter, đồng thời tên lửa này cũng được trang bị cho các nền tảng trực thăng khác như Dassault Rafale của Pháp và Saab Gripen của Thụy Điển. Tên lửa này hiện cũng đang được tích hợp vào máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo KF-21 của Hàn Quốc, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng ngày càng tăng của tên lửa trong khuôn khổ phòng thủ của NATO và các đồng minh. Cuộc thử nghiệm Meteor thành công thể hiện cách tiếp cận chủ động của Đức trong việc thích ứng với các thách thức an ninh đương đại, tích hợp công nghệ tiên tiến và duy trì quan hệ đối tác mạnh mẽ trong cấu trúc quốc phòng của châu Âu. QUỲNH OANH (tổng hợp)