Quân sự thế giới hôm nay (1-4): Belarus cho phép Nga triển khai tên lửa hạt nhân chiến lược khi cần thiết

Một trong những ưu điểm đáng chú ý nhất của T-90M so với các mẫu xe tăng cũ là nó được tích hợp súng 2A46M-5 và hệ thống điều khiển và kiểm soát hỏa lực Kalina, cho phép sử dụng nhiều loại đạn. T-90M cũng được tích hợp hệ thống thông tin và chỉ huy và hệ thống thông tin liên lạc kỹ thuật số vượt trội so với các mẫu xe tăng khác. Về giáp chống đạn, T-90M kết hợp hệ thống phòng thủ chủ động Afghanit và giáp phản ứng nổ Relikt. Có khả năng sử dụng đạn nổ phân mảnh, T-90M có lợi thế quan trọng trong hỗ trợ bộ binh trong tấn công và phòng ngự.

Xe chiến đấu bộ binh Gidran được trang bị cho cho quân đội Hungary. Ảnh: Military Images

Theo đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tamás Vargha cho biết, chính phủ Hungary sẽ tiếp tục hợp tác công nghiệp quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với chính sách hướng Đông, tạo điều kiện thích hợp cho phát triển hơn nữa của quan hệ quân sự song phương. Các chương trình ưu tiên trong thỏa thuận này là đào tạo quân sự và diễn tập chung, trao đổi thông tin và kinh nghiệm.

Ông Tamás Vargha nhấn mạnh: “Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố và đóng vai trò then chốt trong đảm bảo an ninh khu vực và an ninh châu Âu, ngăn chặn làn sóng di cư vào lục địa già”. Kết quả hợp tác quân sự giữa 2 nước thể hiện trên nhiều mặt, trong đó có việc Hungary trang bị cho quân đội các khí tài quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển và sản xuất như xe chiến đấu Ejder Yalçın (phiên bản mang tên Gidran ở Hungary). Thổ Nhĩ Kỳ cũng là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về công nghệ máy bay không người lái, đặc biệt là có giá cả phải chăng. Đây cũng là lĩnh vực khiến Hungary đặc biệt quan tâm tới hợp tác quốc phòng với Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

HỮU DƯƠNG (thực hiện)