Quân sự thế giới hôm nay (1-2): Thổ Nhĩ Kỳ phản đối Thụy Điển gia nhập NATO

*Không quân Mỹ ký kết hợp đồng bổ sung 15 máy bay tiếp liệu KC-46 Pegasus trị giá 2,3 tỷ USD với Hãng hàng không Boeing. Theo đó, lô KC-46 sẽ được bàn giao vào tháng 8-2026. Đây là lô máy bay tiếp liệu KC-46 thứ 9 Lầu Năm Góc đặt hàng Boeing và sẽ đưa tổng số máy bay tiếp liệu KC-46 của Không quân Mỹ đã, đang và sẽ đưa vào biên chế lên con số 128. Trong số KC-46 này, có 68 chiếc hiện đang vận hành ở một số khu vực trên thế giới, trong đó có Trung Đông. KC-46 thường được sử dụng để tiếp liệu cho chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle.

Boeing sẽ tiếp tục cung cấp thêm 15 máy bay tiếp liệu KC-46 cho Không quân Mỹ. Ảnh: Không quân Mỹ

*Thông tin ngày 1-2 trên Defense News cho biết: Hãng sản xuất máy bay General Atomics đã phóng thử thành công hệ thống máy bay không người lái Eaglet (ALE) từ một thiết bị bay không người lái khác. Theo Chủ tịch General Atomics David Alexander, “ALE là thiết bị bay không người lái giá rẻ, có khả năng sống sót và có tính linh hoạt cao. Thiết bị có thể được triển khai từ máy bay trực thăng hoặc phương tiện mặt đất, cho phép mở rộng phạm vi tiếp cận của hệ thống cảm biến và tăng khả năng sát thương”.

*Nhật Bản và NATO tăng cường quan hệ đối tác: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đang có chuyến thăm Nhật Bản. Đây là chuyến thăm quan trọng nhằm tăng cường quan hệ NATO - Nhật Bản, hướng tới giải quyết các vấn đề trong khu vực và các vấn đề an ninh chung. Trong chuyến thăm, Nhật Bản và NATO đã ký kết thỏa thuận hợp tác mới trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh hàng hải, mở rộng lực lượng tham gia các cuộc tập trận của hai bên. Thủ tướng Nhật Bản cho biết, sẽ thành lập phái đoàn thường trực của Nhật Bản tại trụ sở NATO trong năm nay để thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể.

*Peru nỗ lực phát triển công nghiệp đóng tàu chiến trong nước: Theo Shephardmeida, ngành công nghiệp quốc phòng Peru đang hướng tới tự chủ trong cung cấp các dịch vụ đóng và hiện đại hóa tàu chiến cho hải quân nước này. Theo đó, giai đoạn đầu Lima vẫn sẽ cần sự hỗ trợ của các chuyên gia nước ngoài để chương trình có thể thành công trong dài hạn. Cụ thể theo chương trình, nhà máy đóng tàu trong nước SIMA đã nhận được đơn đặt hàng đóng mới 5 tàu chiến cho Hải quân Peru (MGP), gồm 1 tàu tuần tra ngoài khơi, 2 tầu tuần tra ven bờ và 2 tầu hậu cần. Tổng giá trị hợp đồng là 153 triệu USD.