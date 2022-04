Quần rách 'mặc như không' của Kim Kardashian giá 6.400 USD

Ngôi sao truyền hình thực tế không tiếc tiền đầu tư cho phong cách cá nhân.

Nhờ sự thành công nhanh chóng và phát triển ổn định của thương hiệu nội y Skims, Kim Kardashian đã vươn lên hàng tỷ phú. Tại lễ trao giải thường niên Innovator Awards do tạp chí The Wall Street Journal tổ chức hôm 1/11/2021, nữ doanh nhân được vinh danh ở hạng mục "Innovator of the Year". Theo Business of Fashion, Skims hiện được định giá 3,2 tỷ USD.