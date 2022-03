Quán quân Rap Việt và bạn gái phát 'cẩu lương' khiến fan ngất lịm

Your browser does not support the video tag.

Bạn gái Seachains gây bất ngờ bởi khả năng rap tiếng Anh siêu mượt

Theo đó, trong clip, bạn gái Seachains vừa lái xe, vừa "bắn" rap bài Molly của Lil Dicky mà không vấp một từ tiếng Anh nào. Cô nàng được đánh giá là có flow ổn, phát âm rành mạch, tròn trịa. Không phải dân chuyên nhưng rap chơi chơi mà vẫn gây ấn tượng đến người nghe.

Cứ phải nói là trình bắn rap của cô nàng "mượt" không kém gì người yêu. Đà này, cô nàng được fan cưng hơn anh chàng Quán quân Rap Việt mất thôi!