Quán quân Rap Việt cầu xin 'ĐỪNG VIẾT TIÊU CỰC VỀ MÌNH NỮA'

Xin chào, mình là Rapper Dế Choắt, Cảm ơn chương trình RAP VIỆT đã mang lại cho Dế nhiều thành công ngoài mong đợi gần 1 năm qua. Dế được mặc một chiếc áo đầy màu sắc hơn, được trải nghiệm đủ cung bậc của cảm xúc khi đi trên một con đường mở hơn. Có một vài anh chị phóng viên đã từng hỏi mình, nếu người nghe ở thế giới showbiz và under bạn sẽ chọn ai? Mình đã trả lời rằng mình đứng giữa và rap cho 100 nghìn khán giả đang hướng về mình. Trước khi RAP VIỆT được diễn ra, mình được anh em cộng đồng under yêu thích, ủng hộ âm nhạc. Sau khi RAP VIỆT, mình đã cho phép bản thân trải nghiệm cảm giác của thế giới showbiz, để đến ngày hôm nay, MÌNH ĐÃ CÓ CÂU TRẢ LỜI. Dế biết thời gian qua có nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi và rất nhớ Dế Choắt của ngày trước, Dế Choắt đang lạc ở nơi nào nhỉ? Nay mình xin thưa, bản thân mình cũng nhớ Dế Choắt đó lắm, nhưng vẫn phải đi tiếp cho cái chương mình vừa mở xem có gì thú vị. Và nó thật sự tuyệt vời lắm các bạn ạ, đến bây giờ không chỉ mình hoàn thành sứ mệnh và lo cho con đường âm nhạc của Dế Choắt sắp tới, mà mình còn tìm ra được nguồn gốc xuất thân từ nhân vật chơi nhạc rap của mình, đó là DC. Và chính vì thử thách đi cả hai con đường nó tạo ra cho mình sự bất an, sự lo lắng (nếu ai có để ý sẽ thấy mình thường đăng xong xoá rất nhiều), luôn đặt ra câu hỏi, luôn cảm thấy mình cô đơn, ghét cảm giác không thật, LUÔN TÔN TRỌNG SỰ THẬT để trả lời cho một câu hỏi lớn trong đầu: CON ĐƯỜNG NGHỆ THUẬT. Nói đến đây Dế muốn các bạn biết rằng, gần một năm qua mọi thứ không hề đơn giản, rất vất vả để hiểu được mình, rất khó khăn để tin vào chính mình. Và may quá, khi biết đó không phải là chính mình, thì MÌNH ĐÃ LÀ CHÍNH MÌNH . MÌNH CẦN RÈN LUYỆN CHO CÁI TÂM CỦA MÌNH SÁNG HƠN DÙ Ở TRONG BẤT KÌ MÔI TRƯỜNG NÀO, đâu cũng là THỬ THÁCH. Và, bây giờ thì mình đã đủ điều kiện để theo đuổi con đường nghệ thuật của mình rồi (chắc khán giả cũng biết xuất thân của Dế), mình chỉ cần đủ là được, mình có thể bay được rồi đấy. Nhưng hãy để cảm xúc này vào những thời điểm quyết định, sẽ có một Dế Choắt TRƯỞNG THÀNH hơn, một DC MỚI MẺ hơn trong rap Việt và nhiều hơn thế nữa. À, tiện thể mình cũng chỉ quan tâm đến con đường của mình và luôn tự đặt ra nhiệm vụ và sứ mệnh góp phần xây dựng, phát triển cho cộng đồng và xã hội, ĐỪNG TIÊU CỰC ĐỂ VIẾT VỀ MÌNH NỮA. Rapper hẳn không thích điều này vì nó HƯ CẤU và SAI SỰ THẬT. Sau cùng, Dế muốn khẳng định Dế biết mình đang làm gì và đi tới đâu, bình tĩnh mà thể hiện mình chứ mình không có quan điểm chấp nhận và cuốn theo chiều gió, chiều lòng dư luận. Thức tỉnh là gì? Là THỨC nhưng phải TỈNH Muốn biết sự trưởng thành của mình ư? - Hãy cảm nhận những gì mình vừa nói, SỰ THẬT được phát ra từ BẢN CHẤT. Ngoài TEAM ÂM NHẠC là những người bạn âm nhạc THỰC THỤ, mình không có tham gia vào bất kì EKIP, TỔ CHỨC hay CÔNG TY, CÁ NHÂN nào, cũng không có THẾ LỰC nào đứng sau, mong mọi người đừng hiểu lầm, mình ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG TỰ DO. Một lần nữa CẢM ƠN những ai đã theo dõi mình CẢ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI, những ai đã theo dõi mình qua RAP VIỆT, THỜI GIAN mà các bạn bỏ ra cho mình sẽ KHÔNG LÃNG PHÍ. "Khi hiểu được GỐC RỄ của SỰ THẬT BÊN TRONG mình, bạn sẽ TOẢ SÁNG." ĐỢI DẾ NHÉ - Love and Peace - Keep it real