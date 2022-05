Quán quân Olympia duy nhất không đi du học Úc hiện thế nào?

“Em đắn đo một thời gian trước khi đưa ra quyết định này, may mắn em nhận được ủng hộ từ gia đình cũng như bạn bè. Vậy là lời hứa trở về Việt Nam sau khi du học không thể thực hiện được nữa", Thế Trung nói.

Năm 2020, sau khi tốt nghiệp THPT, Thế Trung không sang Úc du học như dự tính ban đầu do dịch COVID-19 bùng phát. Trung có khoảng 3 tháng học online theo chương trình học của trường Swinburne (Úc). Tuy nhiên, cảm thấy bản thân không phù hợp, nam sinh quyết định dừng lại.

Hiện Thế Trung say mê với ngành học thiết kế tại RMIT Việt Nam. Em tự nhận là người không có năng khiếu về nghệ thuật nhưng luôn nỗ lực làm tốt công việc của mình để mang lại thiết kế đẹp mắt cho mọi người. “Chắc chắn dù sau này có làm ngành nghề nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không bỏ 'món' thiết kế đâu”, Thế Trung nói.

Ngoài học tập trên trường, Trung còn dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, hoàn thành công việc của một quản trị viên kiêm thiết kế cho CLB Shogi Việt Nam. Đặc biệt, Thế Trung dành nhiều tâm huyết cho công việc trọng tài thuộc Tổ trọng tài Hội bóng rổ không chuyên Hà Nội, cũng như tham gia dự án Hoàng Thành Basketball Agency.

Thế Trung chơi bóng rổ khi là học sinh lớp 7 và bén duyên với bộ môn thể thao này cho đến tận bây giờ. Em cũng hứng thú với công việc trọng tài và tìm hiểu luật bóng rổ quốc tế. Thế Trung từng dịch lại Luật Thi đấu bóng rổ 3x3 do Liên đoàn Bóng rổ Thế giới FIBA công bố. Em cũng biên dịch Luật Bóng rổ chính thức của FIBA, do nhận thấy bản dịch do VBF (Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam) sử dụng vẫn còn một số điều thiết sót.