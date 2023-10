Quán quân 'Đường Lên Đỉnh Olympia' 2023 được chào đón như lễ hội ở quê nhà

Your browser does not support the video tag.

Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2023 được chào đón ở quê (Video: Thanh Tùng).

Sáng sớm ngày 9/10, đông đảo người dân phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tập trung tại nhà em Lê Xuân Mạnh - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Mọi người háo hức, chờ đợi giây phút em Mạnh trở về để ăn mừng chiến thắng.

Tại gia đình em Mạnh ở làng Hạc Oa, phường Đông Cương, mọi người tập trung dựng rạp, căng băng rôn để chúc mừng chiến thắng.

Ông Lê Văn Thưa, hàng xóm của gia đình em Mạnh, chia sẻ, kể từ khi Xuân Mạnh trở thành nhà vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia, người dân địa phương cảm thấy rất vui và tự hào.