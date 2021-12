Quán quân 'Đồ Rê Mí' đình đám 13 năm trước thay đổi kinh ngạc

Một số cái tên cực hot xuất thân từ Nhạc viện TP.HCM là: Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP, Hiền Thục, Khởi My, Đông Nhi...



Anh Thư của hiện tại cực xinh xắn và đã là sinh viên năm cuối Nhạc viện TP.HCM

Tuy nhiên, khi "vô tình" gặp lại ngôi sao nhí năm xưa trên TikTok, nhiều người lại so sánh cô bạn với thời nổi tiếng năm xưa. Cư dân mạng này cho rằng cô chỉ sống mãi trong chiến thắng của quá khứ khi cô bạn chia sẻ về việc fan gửi thư cho mình khi tham gia chương trình Đồ Rê Mí.

Cụ thể, bình luận kém duyên này như sau: "Mọi người vẫn đang tiến về phía trước, chỉ quan tâm hiện tại ở đâu trong xã hội, còn bạn cứ sống mãi trong chiến thắng cửa quá khứ, hiện tại thí thất bại".

Anh Thư đáp trả bình luận nói mình hiện tại "thất bại" (Nguồn: @haphamanhthu1805)

Đáp lại bình luận trên, cô bạn thẳng thắn trả lời: "Tại sao bạn biết mình hiện tại thất bại? Mình không biết hiện tại của mình có phải là thành công đối với bạn hay không nhưng mình sẽ nói với bạn luôn hiện tại mình như thế nào.

Hiện tại mình đang là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc Cổ điển của Nhạc viện TP.HCM, và mình cũng đang là giảng viên thanh nhạc. Đó là những nỗ lực từ trước đến giờ của mình thôi nên mình không biết đó có coi là thành công với bạn hay không nhưng mình không cảm thấy nó là thất bại".