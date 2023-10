Quán quân, á quân 'The Voice', 'Vietnam Idol' lần lượt bị loại ở 'Ca Sĩ Mặt Nạ'

Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 quy tụ nhiều ca sĩ là quán quân, á quân các cuộc thi âm nhạc hot trên truyền hình, đặc biệt là Giọng hát Việt (The Voice).



Quán quân The Voice 2012 Vũ Thảo My lộ diện trong bộ mascot Cáo Tiểu Thư.

Quán quân, á quân show ca nhạc thi nhau mặc mascot Ca sĩ mặt nạ

Với những người đã cởi bỏ bộ mascot, khán giả đã có dịp lắng nghe những màn trình diễn của Cáo Tiểu Thư – Quán quân The Voice 2012 Vũ Thảo My, Chuột Cherry Nhật Thủy quán quân Vietnam Idol 2013, Sứa thủy tinh – quán quân The cover show Phượng Vũ, Thỏ xỏ khuyên – á quân The Voice 2015 Hoàng Dũng… cùng nhiều gương mặt từng là thí sinh The Voice như Dương Hoàng Yến, Trương Thảo Nhi…

Dù chương trình mùa 2 không nhiệt bằng mùa đầu, khán giả vẫn không khó để đoán được nhân vật đằng sau mascot là ai.

Ở mỗi vòng, xuất hiện một số cái tên khiến người xem phân vân, nhưng chung quy kết quả vẫn không sai lệch so với phán đoán của số đông.

Mỗi khi cởi mặt và và phát biểu cảm nghĩ, các nghệ sĩ đều chia sẻ niềm vui khi khán giả vẫn nhớ giọng hát và đoán đúng tên ca sĩ. Đây là niềm vinh dự đối với cá nhân họ.



Nhật Thủy - quán quân Vietnam Idol 2013 lộ mặt trong tập 12 với mascot Chuột Cherry.