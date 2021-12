Quán phở nổi tiếng Hà Nội bê phở từ “vùng cam” sang “vùng vàng” bán cho khách

Việc nhiều lượt khách vào ra liên tục dẫn đến tình trạng chật kín hết quán, không đủ không gian để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Trước tình hình dịch Covid-19 phức tạp, số ca mắc tăng mạnh mới đây hai quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, 5 phường thuộc quận Hoàn Kiếm (gồm Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông), 2 phường thuộc quận Tây Hồ (Yên Phụ và Quảng An) đã quyết định dừng bán hàng tại chỗ, chỉ bán mang về.

Nhân viên quán phở liên tục lau dọn bàn ghế ở quán cà phê đón khách.

Có lúc khách ngồi tràn ra ngoài vỉa hè quán cà phê ăn phở.

Sau khi nắm được thông tin phản ánh, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết đã trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu Công an phường Phan Chu Trinh trực tiếp kiểm tra. Tại đây, do khách ngồi lấn chiếm vỉa hè nên lực lượng công an đã trực tiếp nhắc nhở quán thu dọn bàn ghế. Bên cạnh đó, yêu cầu quán cà phê đảm bảo giãn cách phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.