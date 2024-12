Quân nổi dậy Syria tịch thu hệ thống phòng không Pantsir của Nga ở Aleppo

Quân nổi dậy ở Syria đã chiếm được hệ thống phòng không tiên tiến Pantsir-S1 của Nga sau khi tiến hành đợt tấn công bất ngờ vào phía bắc Syria. Theo Newsweek, những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội hôm 1/12 cho thấy các thiết bị của Nga gồm một bệ phóng tên lửa đa nòng và hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir-S1 đã rơi vào tay lực lượng nổi dậy tại thành phố lớn thứ hai của Syria là Aleppo. Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) tại Mỹ hôm 30/11 cho biết, lực lượng đối lập "có khả năng đã chiếm được thiết bị quân sự có giá trị" mà các tay súng ủng hộ chính phủ Syria "bỏ lại giữa lúc rút lui hỗn loạn". Quân nổi dậy Syria chiếm hệ thống phòng không Pantsir-S1 của Nga ở Aleppo. Ảnh: Newsweek Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Từ ngày 27/11, nhóm Hayat Tahrir-al-Sham (HTS) mà trước đây gọi là Jabhat al-Nusra, và các nhóm đồng minh đã bất ngờ tấn công lãnh thổ do chính phủ Syria kiểm soát ở miền bắc Syria. Hành động này đã phá vỡ lệnh ngừng bắn mong manh do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập vào năm 2020. Hôm 30/11, các lực lượng vũ trang Syria trung thành với Tổng thống Assad xác nhận quân nổi dậy đã "phát động cuộc tấn công quy mô lớn" vào nhiều địa điểm ở Aleppo và Idlib, khiến "hàng chục" binh lính ủng hộ chính phủ Syria thiệt mạng. Quân đội Syria cũng cho biết đã rút lui để củng cố các tuyến phòng thủ, và "chuẩn bị cho một cuộc phản công". Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho hay, nhóm HTS và các nhóm đồng minh đã kiểm soát 20 "làng, thị trấn, và vị trí ở vùng nông thôn Idlib và Aleppo". Tới ngày 30/11, SOHR thông báo các nhóm đối lập ở Syria đã chiếm được Aleppo, và "tiến về phía thành phố Hama" trong vòng 3 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công bất ngờ. Hôm 1/12, quân đội Syria cho biết đã đưa quân tiếp viện đến vùng nông thôn phía bắc Hama, và "không quân Nga – Syria đang tăng cường không kích" vào các kho đạn dược, vũ khí, cùng trụ sở và địa điểm tập trung của các nhóm nổi dậy. Tổng thống Assad cũng nhấn mạnh Syria sẽ "bảo vệ sự ổn định, và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia”. HTS mà trước đây gọi là Jabhat al-Nusra Jabhat al-Nusra là một trong những nhóm vũ trang hùng hậu phản đối chính phủ của Tổng thống Assad trong cuộc nội chiến ở Syria. Nga đã hỗ trợ chính phủ Syria vào năm 2015, giúp các lực lượng ủng hộ Tổng thống Assad giành lại phần lớn lãnh thổ từ tay các nhóm Jabhat al-Nusra, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, cùng hàng chục nhóm vũ trang được Mỹ hỗ trợ mà Washington gọi là "quân nổi dậy ôn hòa".