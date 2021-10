Quán nhậu ở TP.HCM vẫn tưng bừng đón khách dù thành phố chưa cho phép

Tuy nhiên, ghi nhận của PV VTC News tối 24 và 25/10, dọc tuyến đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, nhiều quán nhậu vẫn tưng bừng đón khách. Mỗi quán có từ 10 vị khách trở lên, quán đông nhất khoảng 45 người, có quán phục vụ hết công suất.

Phần lớn bàn ghế trong quán được bày san sát nhau, không có tấm ngăn, không thực hiện giãn cách. Đáng chú ý, nhân viên phục vụ một số quán không chấp hành việc đeo khẩu trang theo quy định.

Tại địa chỉ số 242 Tây Thạnh, quán đông khách đến nỗi khi phóng viên ngỏ ý muốn vào nhậu, nhân viên nói "anh đợi một chút, đợi 2 bàn kia thanh toán rồi em sắp xếp cho anh".

Khi thấy quản lý quán, chúng tôi hỏi "quán có nhận 15 khách không anh?", quản lý quán dõng dạc trả lời "em cứ vào thoải mái, anh lo hết".

Khi chúng tôi nói ngồi nhậu tại chỗ sai quy định của TP, "sợ đang nhậu thì công an vào kiểm tra", ngay lập tức nhân viên trấn an "không sao đâu anh, chúng em mở được 4 hôm rồi mà không thấy công an đi kiểm tra gì hết".