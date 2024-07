Quan ngại vi phạm cam kết quốc tế nếu giảm 50% lệ phí trước bạ ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

"Theo nội dung báo cáo của Bộ Tài chính, có thể khẳng định Việt Nam vi phạm cam kết về hàng hóa mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế khi tiếp tục gia hạn thực hiện chính sách giảm LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước"- Bộ KH-ĐT nêu rõ.

Bộ KH-ĐT cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm mức thu 50% LPTB dẫn tới nguy cơ bị xử phạt do vi phạm các Hiệp định quốc tế. Do đó, đề nghị Bộ Tài chính phân tích thêm lý do giảm LPTB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước trong 6 tháng cuối năm 2024. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung đánh giá việc có nên tiếp tục thực hiện chính sách giảm mức thu LPTB hay không sau khi Nghị định hết hiệu lực thi hành vào ngày 31-1-2025.

Góp ý về dự thảo Nghị định, Bộ Công Thương đã nêu bức tranh khá khó khăn của thị trường ô tô trong các năm vừa qua và 6 tháng đầu năm 2024 khi doanh số sụt giảm đáng kể. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã nhận được kiến nghị của VAMA, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công, Công ty TNHH Thaco Auto về việc ban hành chính sách giảm LPTB cho khách hàng mua ôtô để kích cầu tiêu dùng một cách mạnh mẽ và hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn định sản xuất và kinh doanh, đảm bảo duy trì nguồn thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực sản xuất và kinh doanh ôtô.