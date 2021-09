Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai: Mỗi đồng tiền, vật phẩm phải đến đúng địa chỉ

Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng của 22 loại hình thiên tai xảy ra ở tất cả các vùng miền, ảnh hưởng đến mọi đối tượng, nhất là người dân ở các vùng khó khăn. Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm và có nhiều chính sách cho việc đầu tư, hỗ trợ, khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai. Tuy nhiên, những nguồn lực đó so với yêu cầu thực tiễn còn thiếu rất nhiều. Đồng hành cùng với Đảng, Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể chính trị - xã hội và cả cộng đồng với tinh thần “lá lành đùm lá rách” đều rất quan tâm tới công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Do vậy, mỗi khi có thiên tai, các hoạt động cứu trợ lại được tổ chức rất nhiều và thực tế đã phát huy hiệu quả rất tốt.

Chính vì thế, Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ PCTT. Đầu tiên là Quỹ PCTT tại các địa phương. Để khi thiên tai xảy ra, chúng ta sẵn sàng nguồn lực để ứng phó tốt hơn. Đồng thời, việc thành lập Quỹ cũng giúp việc ứng phó, khắc phục hậu quả đến đúng “địa chỉ” và đúng tiêu chí mà Chính phủ đề ra.

Tuy nhiên, nhu cầu của xã hội lúc này là cần có một quỹ quốc gia về PCTT để đảm bảo sự điều tiết hỗ trợ các địa phương một cách công bằng. Đó là lý do Chính phủ ban hành Nghị định 78 về thành lập và quản lý Quỹ PCTT. Quỹ được thành lập với những tiêu chí, mục đích rất rõ ràng, cụ thể. Đó là giúp chúng ta tiếp nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các quốc gia trên thế giới. Ví dụ, sau cơn bão số 12 năm 2017, trực tiếp Tổng thống Nga Putin đã chỉ đạo hỗ trợ cho Việt Nam hơn 3 triệu USD và 1 chuyến bay viện trợ hàng hóa với khối lượng rất lớn các nhu yếu phẩm. Hàng năm, mỗi khi có thiên tai, nhiều nước ASEAN và tổ chức quốc tế cũng gửi hàng hóa cứu trợ đến Việt Nam. Riêng năm 2020, quốc tế đã hỗ trợ cho người dân khu vực miền Trung tới hơn 20 triệu USD.

Mặt khác, Quỹ PCTT cũng cần có sự chia sẻ giữa các địa phương. Chúng ta thấy, nhiều người dân các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã phải chuyển đến nơi ở mới để Nhà nước xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La. Điều kiện cơ sở vật chất nơi ở mới có thể không được như chỗ cũ, nhưng bù lại chúng ta có 2 công trình thủy điện lớn phục vụ việc cắt lũ, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Rõ ràng từ sự “hy sinh” của các tỉnh miền núi mà một số địa phương vùng hạ du được bảo vệ an toàn, có kinh tế phát triển, có khả năng đóng góp nhiều hơn cho Quỹ; còn đồng bào miền núi đến nơi ở mới, điều kiện phát triển kinh tế còn khó khăn, việc đóng góp cho quỹ để tự bảo vệ an toàn cho mình cũng hạn chế. Vì vậy, Chính phủ đã quy định quỹ có thể điều tiết qua lại giữa cấp tỉnh và Trung ương và giữa các tỉnh với nhau để hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo công bằng hơn.

PV: Thưa ông, Nghị định 78 về thành lập và quản lý Quỹ PCTT vừa ban hành có những điểm mới quan trọng nào so với những quy định trước đây?

Ông Trần Quang Hoài: