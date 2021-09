Quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ phòng, chống thiên tai: Minh bạch trong quản lý sử dụng

Đối với tỉnh Hải Dương, năm 2020, UBND tỉnh quyết định trích hơn 17 tỷ đồng từ Quỹ PCTT để xử lý 6 sự cố đê điều khẩn cấp gồm kè: Thanh Lang (Thanh Hà); An Điền, Minh Tân (Nam Sách); Thăng Long (Kinh Môn); Hiệp Lực (Ninh Giang) và Thanh Kỳ (Tứ Kỳ). Các công trình được bàn giao và đưa vào sử dụng góp phần bảo đảm an toàn cho các tuyến đê. Năm 2019, UBND tỉnh cũng trích hơn 9,1 tỷ đồng từ Quỹ PCTT để hỗ trợ khôi phục sản xuất do thiên tai của năm 2018... Đến nay, tỷ lệ chi cho các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và hỗ trợ khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đạt gần 76%.

Theo kế hoạch đề ra, năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương giao cho các địa phương thu 14,3 tỷ đồng Quỹ PCTT, tương đương năm 2020. Đến nay, các địa phương đã thu nộp Quỹ PCTT năm 2021 đạt khoảng 50% chỉ tiêu được giao.