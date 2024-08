Quản lý căn hộ nói lý do lắp camera trong phòng cho thuê ở Vũng Tàu

Về sự việc du khách L.L bức xúc do căn hộ có lắp camera, chị V. cho biết, khách thuê căn hộ vào ngày 2/8. Khi phát hiện có camera, khách đã chủ động gỡ luôn cả 2 chiếc camera và thông tin đến bạn môi giới lưu trú ban đầu.

"Do khách tự ý gỡ, gây hư hỏng camera nên chủ căn hộ yêu cầu tôi bồi thường 50% tiền camera. Sau đó tôi trao đổi qua lại với khách về vấn đề này. Trong lúc nhắn tin tôi có nói cụm từ "The Sóng gắn đầy mà", ý của tôi là các camera gắn tại các khu vực chung, cũng không có ý là bên trong các căn hộ ở The Sóng đều có camera", chị V. giải thích.

Nói về lý do gắn camera trong căn hộ cho thuê, quản lý căn hộ cho biết trước đó từng có người lấy đi nhiều tài sản có giá trị nên chủ nhà gắn camera với mục đích theo dõi an ninh, đề phòng mất tài sản.

Chị K.V cam đoan, việc lắp camera chỉ với mục đích bảo vệ tài sản và các camera đều chĩa ra cửa. "Tôi không hiểu sao chiếc camera trên nóc tủ lạnh lại chĩa thẳng vào nhà vệ sinh, vì các hình ảnh trước đều cho thấy chĩa ra cửa", chị K.V. phân trần.