Quân khu 7 đề nghị khởi tố thông tin sai sự thật vụ "nữ sinh viên HUFLIT bị xâm hại"

Ngày 12-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho biết đơn vị này đã có buổi làm việc với các bên liên quan trong buổi chiều cùng ngày. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 7, nội dung liên quan đến thông tin nữ sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM (HUFLIT) lan truyền trên mạng xã hội.

Buổi làm việc có sự tham dự của Đại diện Bộ Công an khu vực phía Nam, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội, Bộ Tư lệnh 86, Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM, Bộ Thông tin và truyền thông phía Nam, Đại diện Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở thông tin truyền thông, Công an TP HCM; Bộ Tư lệnh TP HCM. Buổi làm việc do Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, chính ủy Quân khu 7, chủ trì.

Trung tướng Trần Hoài Trung chủ trì buổi làm việc diễn ra vào chiều 12-1