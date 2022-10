Quán karaoke ở Hà Nội sẽ được phân vùng “đỏ, vàng, xanh” về an toàn PCCC

Đại tá Phạm Trung Hiếu cũng cho biết, qua chiến dịch 60 ngày (từ 15/10 đến 15/12), các cơ sở phân vùng “đỏ, vàng, xanh” trong quản lý an toàn PCCC.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu công an các quận, huyện, thị xã phải coi công tác quản lý nghiệp vụ PCCC&CNCH quan trọng như công tác quản lý nghiệp vụ của công an.

Qua chiến dịch rà soát, tổng kiểm tra PCCC vừa để các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác PCCC&CNCH để bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Kết quả này là căn cứ để đánh giá, xem xem tránh nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong nhiệm vụ được giao.