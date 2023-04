Quán karaoke ở Hà Nội sắp được mở cửa đón khách

Sở này còn được yêu cầu tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội tình hình, kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Trong đó có 733 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 805 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.