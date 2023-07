Quán hủ tiếu phố Tây dành một ngày bán bún mắm, khách đến 4 lần chưa được ăn

Bức xúc trước tình trạng bãi rác tại xã An Hiệp, huyện Ba Tri (Bến Tre) gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, người dân hai xã An Hiệp, An Đức đã lập chốt chặn các xe vận chuyển rác từ thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, không cho vào bãi rác An Hiệp.