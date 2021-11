Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử

Your browser does not support the audio element.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, ngày 24/11, tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ đón, hội đàm và dự chiêu đãi của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Vị khách quý đầu tiên của chính quyền mới Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ngài Kishida Fumio được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản; trân trọng cảm ơn tình cảm đặc biệt và những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Kishida Fumio cho sự phát triển của quan hệ hai nước trên nhiều cương vị khác nhau.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chuyển lời chào, lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Vua và Hoàng hậu, Thủ tướng Kishida Fumio và các nhà lãnh đạo Nhật Bản.