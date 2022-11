Quan hệ tình dục bao nhiều lần mỗi tuần là tốt?

Trong một video TikTok, Jake Maddock, chuyên gia về các mối quan hệ đến từ Brisbane (Úc), khuyên mọi người nên thân mật với đối tác của mình 2-3 lần một tuần vì sinh hoạt tình dục điều độ mang đến lợi ích về cả sức khỏe tinh thần và thể chất, cũng như điều hòa nội tiết tố.

Jake Maddock cho rằng các cặp đôi nên quan hệ tình dục 2-3 lần/tuần.



“Có rất nhiều dẫn chứng khoa học đằng sau kết luận này. Các nghiên cứu chứng minh phụ nữ đạt cực khoái ba lần một tuần là rất tốt. Nó tốt cho sức khỏe tinh thần và thể chất của họ, tốt cho cơ thể của họ. Sinh hoạt tình dục đều đặn cũng tốt cho điều hòa nội tiết tố nam. Có rất nhiều lợi ích tốt đẹp. Quan hệ tình dục 2 đến 3 lần một tuần cũng sẽ giúp các bạn gắn kết với nhau hơn”, Maddock phân tích.



Maddock cho biết theo thời gian, các cặp vợ chồng trở nên quen thuộc với nhau và bắt đầu có thói quen không còn quan hệ tình dục thường xuyên. “Những người trong các mối quan hệ lâu dài thường lười biếng dần. Họ có những suy nghĩ như ‘một lần một tuần là tốt’ hay ‘một tháng một lần cũng không sao'. Họ ngày càng lười biếng và để mọi thứ trôi qua”, anh nói.



Một phần nhận định của Maddock là đúng. Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Archives of Sexual Behavior năm 2017 cho thấy các cặp đôi đã kết hôn trung bình quan hệ tình dục 51 lần/năm, khoảng 1 lần/tuần.



Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý với con số mà Maddock đưa ra về tần suất thân mật của các cặp đôi.



Nhà tình dục học kiêm chuyên gia trị liệu cho các cặp tình nhân Isiah McKimmie chia sẻ trên House of Wellness rằng không có con số cụ thể nào về tần suất quan hệ tình dục bởi nó phụ thuộc cuộc sống và hoàn cảnh của từng cặp đôi.



“không có một con số cụ thể nào về số lần quan hệ tình dục tạo nên một mối quan hệ tuyệt vời. Việc hai đối tác có những ý tưởng khác nhau về mức độ quan hệ tình dục mà họ muốn là điều bình thường. Điều quan trọng là các cặp đôi thảo luận với nhau để tìm thấy niềm vui tình dục phù hợp với cả hai”, cô McKimmie nói.



Christene Lozano, nhà trị liệu tình dục và hôn nhân gia đình, đồng tình với McKimmie. Cô cho rằng vấn đề này mang tính chủ quan và phụ thuộc vào mỗi cặp đôi. Theo nữ chuyên gia, nhiều người vẫn cảm thấy hài lòng ngay cả khi không quan hệ tình dục trong nhiều tháng, do đó điều quan trọng nhất là tập trung vào mối quan hệ tình dục và ý nghĩa của nó đối với hai người.



Stefani Goerlich, một chuyên gia trị liệu tình dục khác, nêu ý kiến: “Tôi đã làm việc với những cặp vợ chồng cho rằng một lần/tuần là quá nhiều. Một số khác lại phàn nàn tần suất như vậy không đủ. Mỗi cặp vợ chồng xác định số lần quan hệ tình dục phù hợp với họ. Con số này có thể thay đổi vào từng giai đoạn”.