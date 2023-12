Quan hệ đối tác trong cứu trợ thảm họa - Đông Nam Á đang kỳ vọng gì?

Công tác cứu trợ thảm hoạ ở Đông Nam Á có ý nghĩa chiến lược và thực tiễn. Từ góc độ chiến lược, hợp tác cứu trợ thảm họa - thường được xem là "quả ngọt dễ hái" do bản chất lành mạnh và ít nhạy cảm - tạo điều kiện cho các nước Đông Nam Á quản lý quan hệ với các cường quốc từ một vị thế tương đối yếu thế, song vẫn có thể duy trì vị trí trung tâm của mình trong an ninh khu vực.

Chẳng hạn, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã khởi xướng cơ chế Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) vào thập niên 1990, và cứu trợ thảm họa là một lĩnh vực hợp tác quan trọng. Tư duy chiến lược này cũng được phản ánh trong Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN 2025 khi xác định hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HADR) là một phương thức quan trọng để nâng cao vị thế trung tâm của ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Việc định hình ARF và ADMM+ đều đảm bảo rằng ASEAN giữ vai trò chủ đạo trong việc đề ra chương trình và điều phối hoạt động của những cơ chế này, từ đó duy trì vị thế lãnh đạo của mình trong các cuộc trao đổi.

Các nước Đông Nam Á cũng nhận thức được giá trị thực tiễn của việc hợp tác trong cứu trợ thảm họa. Do thiên tai là một mối đe dọa an ninh phi truyền thông lớn trong khu vực, việc cứu trợ thảm họa hiệu quả trở thành một phần quan trọng trong tầm nhìn của ASEAN nhằm hướng tới xây dựng một khu vực an toàn. Kể từ sau trận sóng thần năm 2004, ASEAN đã thiết lập một loạt cơ quan để thực hiện mục tiêu này, bao gồm Ủy ban ASEAN về quản lý thiên tai (ACDM) và Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA Centre).

Những cơ quan này đóng vai trò quan trọng để cho các quốc gia khác tham gia vào quyết sách và hoạt động cứu trợ sau thảm họa của ASEAN. Nhật Bản là đối tác tài trợ lớn nhất của AHA Centre, với khoản đóng góp hơn 40 triệu USD từ năm 2011 đến năm 2021. Đến năm 2021, ASEAN đã thiết lập thêm các cơ chế chính trị nhằm tăng cường hợp tác về vấn đề thảm họa với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc qua cơ chế ACDM+. Những mối quan hệ này cho phép ASEAN và các cuộc gia thành viên huy động được tài nguyên về chuyên môn, quan điểm, nguồn lực từ các đối tác bên ngoài, từ đó nâng cao khả năng đối phó với thảm họa của quốc gia cũng như khu vực.