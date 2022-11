Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada ngày càng phát triển mạnh mẽ

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, hai bên nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao nhằm thống nhất định hướng đưa quan hệ Việt Nam-Canada đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới; xử lý các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng…

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.