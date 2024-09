Quân đội tiến hành những bước đầu tiên để lắp cầu phao thay cầu Phong Châu

Sau khi nước sông Hồng rút, lực lượng quân đội bắt đầu gia cố đường lên, xuống bến Ruộng (Phú Thọ), cải tạo và xây dựng bến vượt bờ tả ngạn sông Hồng để chuẩn bị bắc cầu phao. Sáng 16/9, bến Ruộng (khu 5 Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ) trở thành công trường bận rộn. Lữ đoàn 249 Bộ Quốc phòng đang tiến hành kè bờ để phục vụ việc lắp đặt cầu phao. Sau tròn một tuần cầu Phong Châu sập 2 nhịp, các hoạt động sinh hoạt và di chuyển của người dân 2 huyện Tam Nông, Lâm Thao (Phú Thọ) gặp nhiều khó khăn và phải thay đổi. Hiện, người dân huyện Tam Nông muốn sang TP Việt Trì, huyện Lâm Thao hay thị xã Phú Thọ phải đi cầu Ngọc Tháp, cách cầu Phong Châu 14km. Còn những người ở phía cầu Phong Châu đầu huyện Tam Nông đi sang đầu huyện Lâm Thao, quãng đường sẽ lên tới 31km. Do đó, ngay từ ngày 10/9, một ngày sau khi cầu Phong Châu sập, cầu phao đã được lên phương án lắp đặt để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân. Tuy nhiên, dòng nước chảy xiết, dâng cao khiến nhiệm vụ này chưa được Binh chủng Công binh Lữ đoàn 249 thực hiện. Khi nước sông Hồng rút, dòng chảy chậm lại, từ chiều 15/9, các lực lượng của Binh chủng Công binh và Quân khu 2 bắt đầu gia cố đường lên xuống, cải tạo và xây dựng bến vượt bờ tả ngạn sông Hồng, phía huyện Tam Nông, Phú Thọ để chuẩn bị bắc cầu phao. Quân đội tiến hành gia cố phần đường bê tông hiện có, đồng thời đổ thêm kè đá để mở rộng thêm. Các công đoạn được thực hiện khẩn trương, liền mạch. Tuy nhiên, việc lắp đặt cầu phao chỉ là phương án tạm thời, bởi trước đó, tỉnh Phú Thọ đã đề nghị được giao triển khai các thủ tục đầu tư 2 công trình. Một là, xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%). Hai là, gia cố, nâng cấp đoạn đê, kè xung yếu và hệ thống tường ngăn lũ thuộc đê tả, hữu sông Thao với quy mô dự kiến là 18km, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%). Gần đó, lực lượng công binh đang lắp ghép một nhà chỉ huy để chỉ đạo, theo dõi quá trình lắp đặt cầu phao. Trong khi đó, công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích vẫn đang được triển khai song song. Chiều 14/9, thi thể bà Nguyễn Thị Hường (48 tuổi, trú xã Thạch Đồng) trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lại (huyện Lâm Thao, Phú Thọ). 7 nạn nhân khác vẫn chưa có tung tích, trong đó có ông Lương Xuân Thành (56 tuổi, chồng bà Hường). Trước đó, khoảng 10h ngày 9/9, cầu Phong Châu thuộc địa bàn tỉnh Phú Thọ bất ngờ bị sập, khiến 2 mố cầu rơi xuống lòng sông Hồng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, thiệt hại vụ sập cầu có 1 ô tô tải, 2 ô tô đầu kéo, 6 mô tô, 1 xe máy điện và 8 người mất tích. Đại tá Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ, cho biết Công an tỉnh Phú Thọ đã điều động lực lượng thợ lặn của Công an tỉnh sẵn sàng xuống sông Hồng lặn để xác minh, tìm kiếm các nạn nhân cũng như phương tiện ô tô, xe máy trong vụ sập cầu Phong Châu. Cầu phao và trang thiết bị để lắp đặt được tập kết ở một bãi trống gần lối xuống bến Ruộng.