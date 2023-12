Quan điểm giải quyết vấn đề phân định biển của Việt Nam (Phần II)

Trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đã giải quyết một số vấn đề liên quan đến biển từ giải đoạn trước, trong tiến trình đổi mới, hai bên tiếp tục tiến hành các vòng đàm phán các cấp với mục đích từng bước tháo gỡ những bất đồng, tạo sự đồng thuận trong giải quyết vấn đề tranh chấp, khi Campuchia đã trở thành thành viên của UNCLOS năm 2019.

Chủ trương đúng đắn, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia

Việt Nam là quốc gia biển, biển đảo có vị trí chiến lược trọng yếu trên các phương diện quốc phòng, kinh tế, hợp tác quốc tế. Với diện tích vùng biển rộng, trải dài theo chiều dài của lục địa, bao gồm gần một triệu km2 vùng thềm lục địa, có hàng nghìn đảo lớn nhỏ phân bố khắp trên biển từ Bắc vào Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm giữa Biển Đông. Vùng biển đảo Việt Nam được xem là địa bàn chiến lược trọng yếu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

An ninh chủ quyền biển đảo Việt Nam có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chủ quyền đất nước đồng thời có tác động lớn đến quá trình phát triển của dân tộc cũng như của cả khu vực và thế giới. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam coi trọng và xem đó như là một nhiệm vụ chiến lược then chốt trong quá trình phát triển đi lên của đất nước.